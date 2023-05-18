إعلام إسرائيلي: اتهامات لبن غفير بمحاولة إسقاط حكومة نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة إسرائيلية، مساء الأربعاء، اتهامات مقربين من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لوزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، وأعضاء حزبه في كنيست.ووفقًا لموقع (واي نت) الإسرائيلي، فإن مقربين من نتيناهو وجهوا اتهامات لبن غفير بمحاولة السعي لتفكيك الائتلاف الحكومي الحالي من خلال الخطوات التي يقدمون عليها.ونقل الموقع عن مصادر قولها، إنه "في حال استمر بن غفير وأعضاء حزبه بالتصرف بالطريقة التي يتصرفون بها بعد غيابهم اليوم لمرة جديدة عن التصويت على مشاريع قوانين لصالح الائتلاف الحكومي في كنيست، فإنه من الأفضل تفكيك الائتلاف والذهاب لانتخابات جديدة وليسقط الجمهور من كان السبب في ذلك (بالإشارة لبن غفير)".وأرجع حزب بن غفير، تغيبه عن التصويت في جلسة كنيست، لأسباب تتعلق بالميزانية الجديدة وعدم تخصيص أموال أكثر لهم كما هو متفق خلال اتفاقيات الائتلاف الحكومي، متهمين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتجاهلهم.