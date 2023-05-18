تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأحد

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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 22-13 20-13 21-13 بيت لحم 22-13 20-13 21-13 رام الله والبيرة 21-12 19-12 20-12 طولكرم 26-17 25-17 26-17 نابلس 23-14 21-14 22-14 قلقيلية 26-17 25-17 26-17 جنين 27-17 25-15 26-15 سلفيت 22-13 20-13 21-13 طوباس 28-18 26-16 27-16 روابي 23-15 21-13 22-13 الخليل 21-12 19-12 20-12 غزه 25-18 24-18 25-18 أريحا 34-20 32-18 33-18 خانيونس 25-18 24-18 25-18 الأغوار الشمالية 32-18 30-16 31-16 رفح 26-17 25-17 26-17

رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين اليوم الخميس غائماً جزئياً ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا خلال ساعات الليل حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون يكون طقس فلسطين غائما جزئيا الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون طقس فلسطين غائماً جزئياً ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا خلال ساعات الليل حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا خلال ساعات الليل حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يكون طقس فلسطين يوم الأحد غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا خلال ساعات الليل حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: