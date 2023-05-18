مباشر | قبل ساعات قليلة من مسيرة الأعلام.. الاحتلال يغلق المصلي القبلي ومستوطنون يبدأون باقتحام الأقصى

شؤون فلسطينية

ساعات قبل مسيرة الأعلام.. الاحتلال يغلق المصلي القبلي ومجموعات المستوطنين تقتحم الأقصى

ساعات قبل مسيرة الأعلام.. الاحتلال يغلق المصلي القبلي ومجموعات المستوطنين تقتحم الأقصى
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى قبل ساعات من مسيرة الأعلام في القدس
رام الله - دنيا الوطن
بدأت مجموعات المستوطنين يتقدمهم عضو (كنيست) سابقاً، يهودا غليك، صباح اليوم الخميس، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

يأتي ذلك بعدما أغلقت قوات الاحتلال أبواب المصلى القبلي بعد إفراغ المرابطين منه، تمهيداً لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت باحات الأقصى وانتشرت فيها لتأمين اقتحامات المستوطنين، وفق ما نقلت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية.


 

وتستعد أعداد كبيرة من شرطة الاحتلال في القدس، لتأمين مسيرة الأعلام التي ستنظمها مجموعات كبيرة من المستوطنين، اليوم الخميس.

وذكرت (القناة 14) الإسرائيلية، بأن هناك حالة تأهب قصوى استعدادًا ليوم القدس و"مسيرة الأعلام".

وأضافت: بأن هناك حالة تأهب قصوى في أنظمة الدفاع الجوي بكافة أنواعها، وليس فقط القبة الحديدية.

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن إسرائيل مررت رسالة عبر الوسطاء لحركة حماس، بأنها "لو أطلقت صواريخ بسبب مسيرة الأعلام سيكون هناك رد ضدها". 

وأضافت: بأن "المخاوف أن مشاهد عنف ضد الفلسطينيين خلال المسيرة ستدفع لإطلاق صواريخ"، فيما أجرى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو تقييماً للوضع الأمني، ​​بدون وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.

كما أفاد موقع (دفار) الإسرائيلي، بأن تعليمات للشرطة صدرت بالتأهب في مدن الداخل.

يأتي ذلك خشية امتداد التوترات اليوم من القدس إلى باقي المدن، خلال مسيرة الأعلام.

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