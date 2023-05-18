شؤون فلسطينية

مانشستر سيتي يسحق ريال مدريد ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي يسحق ريال مدريد ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا
مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا
رام الله - دنيا الوطن
تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن أمطر شباك ضيفه ريال مدريد برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي المسابقة والتي أقيمت في ملعب الاتحاد.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، والتي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو الثلاثاء الماضي.

وسجل بيرناردو سيلفا أول هدفين في الدقائق 23 و37، فيما أضاف إيدير ميليتاو الهدف الثالث بالخطأ في مرماه لصالح سيتي في الدقيقة 76.

وسجل جوليان ألفاريز الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وضرب سيتي موعدا مع إنتر ميلان لملاقاته في النهائي في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في العاشر من شهر يونيو المقبل.

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