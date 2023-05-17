إعلام إسرائيلي: قد تُطلق صواريخ بشكل كبير على غلاف غزة

قال الصحفي الإسرائيلي، ألموغ بوكير، اليوم الأربعاء، إن هناك "استعدادات كبيرة في المؤسسة الأمنية، لمنع حدوث عمليات بالتزامن مع مسيرة الأعلام".



وأضاف: أنه "قد يحدث أيضًا إطلاق صواريخ بشكل كبير على مستوطنات الغلاف، لكن هذه الصواريخ لن تصل إلى القدس".



من جهته، أفاد موقع (مفزاك راعام)، بأنه "حتى اللحظة لا يوجد إنذارات ملموسة حول نية الفصائل إطلاق صواريخ من قطاع غزة أو تنفيذ عمليات في القدس".



واستدرك الموقع: "لكن القبة الحديدية في حالة تأهب قصوى وكذلك الشرطة. على الأغلب حماس غير معنية بالتصعيد".



وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، أفادت اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل مررت رسالة عبر الوسطاء لحركة حماس، بأنها "لو أطلقت صواريخ بسبب مسيرة الأعلام سيكون هناك رد ضدها".



وأضافت: بأن "المخاوف أن مشاهد عنف ضد الفلسطينيين خلال المسيرة ستدفع لإطلاق صواريخ"، فيما أجرى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو تقييماً للوضع الأمني، ​​بدون وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.



رام الله - دنيا الوطن