بسبب مسيرة الأعلام.. تعليمات جديدة لشرطة الاحتلال في مدن الداخل

كما أفادت (القناة 14) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن هناك حالة تأهب قصوى استعدادًا ليوم القدس و"مسيرة الأعلام".





وأضافت: بأن هناك حالة تأهب قصوى في أنظمة الدفاع الجوي بكافة أنواعها، وليس فقط القبة الحديدية.

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (دفار) الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بأن تعليمات للشرطة صدرت بالتأهب في مدن الداخل.يأتي ذلك خشية امتداد التوترات غداً من القدس إلى باقي المدن، خلال مسيرة الأعلام.وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، أفادت اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل مررت رسالة عبر الوسطاء لحركة حماس، بأنها "لو أطلقت صواريخ بسبب مسيرة الأعلام سيكون هناك رد ضدها".وأضافت: بأن "المخاوف أن مشاهد عنف ضد الفلسطينيين خلال المسيرة ستدفع لإطلاق صواريخ"، فيما أجرى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو تقييماً للوضع الأمني، ​​بدون وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.