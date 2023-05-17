شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد يزور غرفتي تجارة وصناعة شمال وجنوب الخليل

محافظ سلطة النقد يزور غرفتي تجارة وصناعة شمال وجنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
قام محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم على رأس وفد يضم نائبه السيد محمد مناصرة، والسيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين، والسيد جوزف نسناس المدير الإقليمي لبنك القاهرة عمان، وعدداً من التنفيذيين من البنوك، بزيارة غرفتي تجارة وصناعة شمال وجنوب الخليل.

وكان في استقبالهم بمقر غرفة شمال الخليل رئيس الغرفة السيد محمود علان وعدد من أعضاء الغرفة، الذين رحبوا بالوفد، مؤكدين على أهمية هذه الزيارة في مناقشة القضايا ذات العلاقة بالقطاع الخاص وتطوير العلاقة مع القطاع المصرفي.

وقدم رئيس الغرفة نبذة عن الوضع الاقتصادي في المنطقة وعن الخدمات المصرفية وتوزيع البنوك في شمال الخليل داعياً إلى مراعاة تقديم الخدمة بما يتلاءم مع التوزيع الجغرافي للمنطقة، كذلك تحدث عن الأنظمة العالمية الحديثة في إدارة العمليات المصرفية والمالية والتي تتجه نحو الرقمنة والأتمتة الإلكترونية داعياً إلى تطبيق هذه الأنظمة بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال في ظل عدم وجود عملة وطنية.

وخلال اللقاء تقدم المحافظ بالتهنئة لمحمود علان بانتخابه رئيساً للغرفة، مشيداً بالدور الذي تقوم به الغرفة في تنمية القطاع الاقتصادي وتطويره في منطقة شمال محافظة الخليل.

والتقى المحافظ عدداً من ممثلي القطاع الخاص والتجار، معبراً عن سعادته بهذا اللقاء لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع القطاع الخاص والاطلاع على العقبات التي تواجههم في تعاملهم مع القطاع المصرفي والعمل على حلها.

كما زار المحافظ والوفد المرافق له غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل، وكان في استقبالهم السيد باسم أبو علان رئيس الغرفة وأعضاء الغرفة، ورئيس بلدية الظاهرية أكرم أبو علان، وعدداً من التجار في المدينة.

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