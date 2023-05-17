قناة إسرائيلية: حالة تأهب قصوى في أنظمة الدفاع الجوي بكافة أنواعها

بدوره قال موقع (دفار)، إن تعليمات للشرطة، صدرت بالتأهب في مدن أراضي عام 49، خشية امتداد التوترات غداً من القدس إلى باقي المدن.

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 14) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن هناك حالة تأهب قصوى استعدادًا ليوم القدس و"مسيرة الأعلام".وأضافت: بأن هناك حالة تأهب قصوى في أنظمة الدفاع الجوي بكافة أنواعها، وليس فقط القبة الحديدية.وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل مررت رسالة عبر الوسطاء لحركة حماس، بأنها "لو أطلقت صواريخ بسبب مسيرة الأعلام سيكون هناك رد ضدها".وأضافت: بأن "المخاوف أن مشاهد عنف ضد الفلسطينيين خلال المسيرة ستدفع لإطلاق صواريخ"، فيما أجرى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو تقييماً للوضع الأمني، ​​بدون وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.