قيادي فلسطيني: مشاورات واتصالات واسعة على مستوى القيادة والفصائل بشأن مسيرة الأعلام

رام الله - دنيا الوطنكشف رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، اليوم الأربعاء، أن ثمة مساعٍ وتحركات من قبل القيادة لمنع المواجهة بين شعبنا والمستوطنين في مسيرة الأعلام غدًا الخميس.وقال رباح في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نحن الآن بصدد إجراء مشاورات واتصالات واسعة كقوى سياسية وعلى مستوى القيادة الفلسطينية وأيضًا الفصائل والقوى المعنية بضواحي القدس من أجل تنظيم تحركات بشكل خاص وواسعة لإسناد ومناصرة المقدسيين في هذه المواجهة".وأضاف: "هناك حالة استنفار وتعبئة شاملة للدفاع عن المسجد الأقصى والأحياء الفلسطينية في مع استمرار الدعوات للمستوطنين بشأن تنفيذ مسيرة الأعلام، لاسيما دعوات المتطرفين بن غفير وسموتريتش".وتابع رباح: "ليس أمامنا سوى قضيتين، الأولى: استراتيجية وطنية جديدة فلسطينية نبني عليها وحدة الموقف السياسي بالاستناد إلى قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وهذه خطوات باتت ضرورية وملحة الآن".وأوضح أن القضية الثانية تتعلق بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني والانطلاق نحو حوار وطني شامل لأن هذه جولة في معركة وحرب مفتوحة، وبالتالي نتصدى لها، لكن علينا أن نخطط لفعل مستمر متواصل وليس لردود فعل.وزاد رباح: "علينا أن نعمل أولًا من أجل وحدة القوى الفلسطينية كلها ومؤسساتنا الوطنية والمجتمعية في هذه المواجهة والمعركة، لكيلا تكون القدس وحدها، ما يستدعي تحركًا وتنظيم مسيرات على مستوى مناطق وضواحي المدينة، وفي مختلف المحافظات بما فيها قطاع غزة".وأكمل: "باعتقادي أمر يحتاج إلى وحدة في الموقف واستعداد وتعبئة في المواجهة وحشد ما يمكن حشده للدفاع عن المسجد الأقصى، وأيضًا أن توجه رسالة واضحة على المستوى السياسي من القيادة الفلسطينية منها قطع كل أشكال العلاقة والتوثيق مع الاحتلال واللقاءات كمسار العقبة وشرم الشيخ".وشدد أن المواجهة المحتدمة مع الاحتلال لا تتوقف، وبطبيعة الحال هي مستمرة ومتواصلة، ولكن التصعيد الإسرائيلي الآن في محاولة فرض وقائع بالقدس وإحداث تغيير ديمغرافي والاعتداء على المقدسات بشكل مباشر كما يجري في الأقصى.