العاروري: سرايا القدس من تولت عبء المعركة وخاضتها بكل بطولة وبسالة



وتابع: "في هذه المعركة ارتقى هؤلاء الأبطال شهداء بعد مسيرة حافلة امتدت عشرات السنوات".



وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: "لقد أبلى مقاتلونا بلاءً حسناً. وفي المعركة السياسية أبلينا بلاءً حسناً وفرضنا صيغة اتفاق قوية"، مشيراً إلى أن "وحدتنا هي الضمانة الأساسية للاستمرار في طريق التحرير".







رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، اليوم الأربعاء، إن "الأخوة في سرايا القدس هم اللذين تولوا عبء هذه المعركة وخاضوها بكل بطولة وبسالة، وأفهموا العدو أن دماء الشعب ليست رخيصة".وأضاف خلال مجلس تعازي وتبريكات بشهداء معركة "ثأر الأحرار" بمشاركة الأمناء العامين للفصائل في بيروت: أن "الجهاد الإسلامي يقف نداً لهذا الكيان الغاصب ويفرض عليه معادلاته".وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، قال اليوم الخميس، إن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في القطاع، "غير مسبوق ونحن من كتبنا هذه الصيغة حرفاً حرفاً".وأضاف في تصريحات نقلتها إذاعة (القدس)، التابعة لحركة الجهاد، إن "الشهداء يرسمون طريق مجد لشعبنا الفلسطيني".وقال النخالة: "شعبنا في هذه المعركة كان يقاتل بإرادته وإرادة أبنائه وإرادة كل القوى مجتمعة، وكان القتال على جبهتين، الجبهة الميدانية والجبهة السياسية".