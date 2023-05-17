التربية تُكرم الطلبة الفائزين بجائزة الشهيدة شيرين أبو عاقلة للصحفي الصغير

رام الله - دنيا الوطنكرمت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، الطلبة الفائزين بجائزة الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة للصحفي الصغير، في محوري التقرير التلفزيوني، والتحقيق الصحفي.جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة على مدرج بلدية جنين الشبابي الكوري، بمشاركة ممثل وزير التربية أ.د. مروان عورتاني، الوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، ومحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، ومدير عام تربية جنين سلام الطاهر، وممثل شبكة الجزيرة الإعلامية علي سمودي، وأنطون أبو عاقلة شقيق الشهيدة، وأعضاء لجنة التحكيم، وممثلين عن الجهات الشريكة وذات العلاقة، وإعلاميين والطلبة المكرمين.وفي هذا السياق، أكد الخضور نيابةً عن الوزير أ.د مروان عورتاني اهتمام الوزارة بالمواهب الطلابية، وأن هذه الجائزة تم استحداثها والإعلان عنها العام الماضي؛ تكريماً للشهيدة الراحلة وإرثها الإعلامي والإنساني، وتجسيداً لتوجيهات الوزير عورتاني وحرصه على تنمية المواهب والأفكار الريادية ورعايتها وإتاحة فضاءات حرة لها.بدوره؛ شدد الرجوب على أهمية هذه الجائزة ودلالاتها في تأصيل الوعي لدى طلبة المدارس، مؤكداً أن التعليم هو الخيار الاستراتيجي لشعبنا نحو الحرية والاستقلال، وضرورة غرس قيم الوفاء والانتماء في نفوس الطلبة وعقولهم من خلال هذه الفعاليات الهادفة.من جهته، ألقى شقيق الشهيدة كلمة العائلة، تحدث فيها عن مناقب الراحلة ورسالتها الإنسانية والإعلامية، مثمنةً تخليد الوزارة لإرثها عبر إطلاق هذه الجائزة على مستوى مدارس فلسطين.من جهته، نقل الإعلامي سمودي تحياته وتقدير شبكة الجزيرة الإعلامية للطلبة وللقائمين على هذه الجائزة، مشيراً إلى محطات من حياة الراحلة وزمالته لها وسرده للحظات الأخيرة التي ارتقت فيها شهيدة حيث كان شاهداً وموثقاً لهذه اللحظات الأليمة.وفي كلمته، نيابة عن أعضاء لجنة التحكيم، أشار مسؤول الإعلام في نقابة الصحفيين الفلسطينيين عمر نزال إلى معايير التحكيم وطبيعة الأعمال التي خضعت للمنافسة، موصياً بنشر عدد من أعمال الطلبة بالتعاون مع وسائل الإعلام، ودعوة شبكة الجزيرة الإعلامية إلى تبني برنامج لتدريبات إعلامية لعدد من الطلبة والمعلمين والمشرفين.وفي ختام الحفل؛ الذي تضمن إلقاء قصيدة شعرية وطنية للطالبة آمنة أبو خالد من تربية قلقيلية، وأخرى مماثلة للطالبة بيلسان أبو الهيجاء من تربية جنين، وعرض فيلم قصير يوثق مراحل من حياة الشهيدة أبو عاقلة، تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم ممثلين عن نقابة الصحفيين، وتلفزيون فلسطين، والجهات ذات العلاقة في الوزارة.