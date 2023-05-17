عباس زكي يلتقي وفد الحركة الاستطلاعي الـ 29 المغادر إلى الصين







رام الله - دنيا الوطنالتقى عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية، بمقر المفوضية وفد حركة فتح الاستطلاعي الـ 29 المغادر إلى الصين بناءً على دعوة دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حيث يترأس الوفد علي مشعل مساعد المفوض العام لشؤون الصين ويضم في عضويته أمناء سر وأعضاء لجان الإقليم للحركة من مختلف محافظات الوطن وكوادر حركية من الوزارات والمؤسسات الحكومية.بدوره رحب زكي بأعضاء الوفد وأوضح لهم مهمة هذا الوفد إلى جمهورية الصين الشعبية بضيافة الحزب الشيوعي الصديق والذي يأتي ضمن سلسلة الوفود التي غادرت الى الصين بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين الحركة والحزب الشيوعي الصيني.واكد زكي على العلاقات التاريخية التي تربط بين حركة فتح والحزب الشيوعي الصيني مشيداً بالمواقف الثابتة للصين تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في حقه بتقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.كما وضعهم بدور الصين الحالي والتقدم والتطور الذي تشهده في كل المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والتوازن الذي احدثته الصين في التعاطي مع معظم قضايا العالم وبروز الصين لتحتل المركز الذي يليق بها في النظام العالمي الجديد.وأشار زكي إلى ضرورة استفادة أعضاء الوفد من التجربة الصينية في الإدارة والتنظيم وعلاقة الحزب بالدولة والغنية بالتجارب العديدة والاطلاع على السياسات الحزبية التي يمكن الاستفادة منها من اجل التعاطي مع الوفود المستقبلية المتخصصة التي ستقوم المفوضية بالعمل على إرسالهم للاستفادة من الخبرة والتجربة الصينية.يشار إلى أن الوفد الحالي يأتي بعد انقطاع 3 أعوام على إرسال الوفود الى جمهورية الصين الشعبية بسبب جائحة (كورونا) علما أن الوفد سيقضي عشرة أيام بضيافة دائرة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني وسيلتقي خلاها عدداً من مسؤولي الحزب وسيزور عدد من المقاطعات الصينية للاطلاع على التجربة الصينية خلال زيارته.