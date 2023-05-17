جمعية رجال الأعمال بغزة تُكرم طواقم الإسعاف والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر

رام الله - دنيا الوطنكرمت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، الهيئة الإدارية وطواقم دائرة الإسعاف والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة، تقديراً لدورهم وجهودهم في تقديم الخدمات العلاجية لأبناء شعبنا الفلسطيني خلال العدوان الأخير على القطاع.جاء ذلك خلال زيارة نفذها وفد من مجلس إدارة رجال الأعمال إلى مقر الدائرة، وكان في الاستقبال مدير عام الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر محمد أبو مصبح، والطواقم الإدارية والميدانية.وأشاد السيد أحمد أبو عيدة، رئيس الجمعية، بجهود طواقم الإسعاف والطوارئ في أداء مهامهم الإنسانية بكفاءة عالية في إنقاذ أرواح أبناء شعبنا، وتسهيل تلقيهم للخدمات الطبية والعلاجية.من جانبه ثمن أبو مصبح، مبادرة جمعية رجال الأعمال في تكريم طواقم الإسعاف على دورهم الكبير في حماية وإنقاذ أبناء شعبنا على مدار الساعة.وشكر أبو مصبح طواقم الإسعاف على تقدمهم للصفوف خلال العدوان الأخير على قطاع غزة رغم كل المخاطر التي كانت تلاحقهم متمنياً لهم ولأبناء شعبنا الفلسطيني السلامة وأن يحفظهم الله من كل سوء.