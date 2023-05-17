اختتام زيارة حملة (لأجل فلسطين) إلى جنوب إفريقيا

وفي كيب تاون، شارك الوفد في الفعالية والمسيرة التي نظمتها السفارة بمناسب الذكرى 75 للنكبة ( الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين)، بمشاركة الاف من الجنوب افريقيين والمناصرين للقضية الفلسطينية والمحبين للسلام والأحزاب السياسية في جنوب أفريقيا ، ومن البرلمانيين والكتاب والصحفيين والدبلوماسيين، وجابت المسيرة شوارع كيب تاون ، وردد المشاركون في المسيرة الشعارات الوطنية ، وارسلوا رسائل قوية الى العالم ، مؤكدين ان النضال مستمر من أجل تحقيق العدالة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، الذي أجبر على ترك دياره وأراضيه في عام 1948.



كما ألقى رئيس وفد منظمة التحرير الفلسطينية، معالي الدكتور فيصل عرنكي، كلمة تمكينية وثورية عززت أهمية التضامن مع الشعب الفلسطيني في كفاحه المستمر من أجل العدالة وتقرير المصير، والاشتباك السياسي الدولي وفق رؤية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وسيادة الرئيس محمود عباس ، رئيس دولة فلسطين .



وشارك قادة منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية في جنوب أفريقيا، بما في ذلك المؤتمر الوطني الأفريقي، SACP، كوزاتو، EFF، الجامعة-آه، NFP ، والمجلس القضائي الإسلامي، ومؤسسة القدس وأفريقيا 4فلسطين، وغيرها.











واستضافت سفارة دولة فلسطين اجتماع المائدة المستديرة مع أعضاء برلمان جنوب أفريقيا في كيب تاون، حيث أدارت سعادة السفيرة حنان جرار الاجتماع بين الوفد الفلسطيني بقيادة سعادة الدكتور فيصل عرنكي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، رئيس قسم شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية مع مختلف الأحزاب السياسية ، وأتاح النقاش فرصة لتحليل النضال المستمر من أجل تحقيق العدالة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، وكان عرضا قويا للصداقة والتعاون بين فلسطين وجنوب أفريقيا.



كما شارك الوفد في حفل احياء سفارة دولة فلسطين لذكرى اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة ، وذلك في كاتدرائية سانت جورج ، والقى سعادة الدكتور فيصل عرنكي كلمة معبرة عن الاوضاع السياسية والامنية في فلسطين ، واستهداف الصحفيين ومنهم الصحفية شرين ابو عاقلة التي استهدفت خلال قيامها بعملها ومهنتها في نقل وقائع الحصار على المخيمات والاقتحامات ، كما وألقت سعادة السفيرة حنان جرار كلمة تبعها افتتاح معرض صور "الوجود مقاومة" للمصور المشهور جيمي ماثيوز في كيب تاون، واستمر المعرض من 14 مايو وحتى 16 حزيران 2023 في كاتدرائية سانت جورج.



وقدم المعرض عرضا عن الوضع في فلسطين وكفاح الشعب الفلسطيني من أجل العدالة الاجتماعية العالمية، وإظهار صموده، وهو تكريم لشيرين أبو عاقلة التي كرست حياتها لتوثيق نضالات الشعب الفلسطيني.



وشارك في الوفد قاسم عواد ، منسق عام الحملة، مدير عام دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والدكتور رمزي عودة ، الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطيني للحملة الدولية لمكافحة إسرائيل الاحتلال والفصل العنصري، وسعادة سفيرة دولة فلسطين لدى دولة جنوب افريقيا حنان جرار.ففي جوهان سبرغ ، عقدت حملة (لأجل فلسطين) مؤتمرا صحفيا في مقر الحزب الحاكم في جنوب افريقيا (ANC ) وذلك بعد إجتماع مطول عقد في مقر الحزب بين ممثل الحزب الرفيقة إنغلوفا مكياني وطاقم الحزب في الشؤون الخارجية والعلاقات الأكاديمية والسياسية ، وتمحور اللقاء حول ضرورة إشراك الأخوة والرفاق في جنوب افريقيا في تبني هذه الحملة، وإسناد خطاب دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة 77 ، والتي تتلخص في رؤية السيد الرئيس محمود عباس في تحقيق السلام والإستقرار في المنطقة، من خلال الانسحاب العاجل لقوات الاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.وقدم منسق عام الحملة الاستاذ قاسم عواد شرحا عن اهدافها ، كما تحدث الدكتور رمزي عودة عن اهمية انخراط ودعم الاكاديميين والبرلمانيين والصحفيين والاتحادات حول العالم في الحملة ، لكي تستطيع ان تحقق اهدافها .