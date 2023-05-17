النضال الشعبي تُشيع جثمان العميد محمد عبد الفتاح الفاخوري





رام الله - دنيا الوطنشيعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وقوى وفعاليات ومؤسسات محافظة رام الله ، وبحضور الأمين العام للجبهة د.أحمد مجدلاني، ونائب الأمين العام عوني أبو غوش، وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكافة كوادر الجبهة القيادي المناضل في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني العميد محمد عبد الفتاح الفاخوري عضو اللجنة المركزية للجبهة السابق من مسجد العين الى مقبرة البيرة الجديدة.وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، منسق القوى الوطنية د. واصل أبو يوسف بكلمة أثناء كلمته نعزي الرفاق في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني برحيل القائد المناضل محمد الفاخوري، الذي عرفناه عن قرب قائدا وحدويا .وأشار أبو يوسف أن الرعيل الأول من المناضلين الذين يمثلهم القائد الفاخوري كانوا مثالا للعطاء والنضال والعمل من أجل قضية شعبنا ومواجهة الاحتلال وعدوانه .من جانبه قال الأمين العام للجبهة نودع اليوم الرفيق العزيز الذي عرفناه باسم طارق والذي تميز بالعطاء وتجربة نضالية طويلة وصعبة أنه لمن المحزن أن نفتقد قائدا كبيرا بذل كل ما بوسعه من أجل قضية شعبه مدافعا صلبا .وتابع د. مجدلاني:الفاخوري ضحى من أجل الثورة والشعب وكان في مقدمة الصفوف ومن القيادات التي تميزت بنكران الذات ولم يرفض في أي يوم من الأيام أية مهمة تنظيمية متنقلا بين كافة ساحات العمل الوطني وتقلد العديد من المواقع والمهام النضالية والتنظيمية في إطار الجبهة وانتخب عضوا باللجنة المركزية للجبهة في المؤتمر الخامس للجبهة عام 1979، وكان مسؤولا للأمن حتى أواخر عام 1981 ، ومسؤولا لساحة ليبيا ومديرا لتحرير مجلة نضال الشعب حتى عام 2010 .وأضافت لقد فقدت فلسطين وشعب فلسطين رجلا من المناضلين الأوائل الذين شاركوا في معارك الدفاع عن قضية شعبنا وحقه في تقرير مصيره، مناضلا عنيدا وشجاعا مخلصا ومحبا لشعبه.