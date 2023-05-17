جامعة الاستقلال توقع مذكرتي تفاهم مع قوات الأمن الوطني





وتشمل برنامج الدبلوم العالي في العلوم العسكرية – المشاة، ومركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية و وحدة البحوث والدراسات، وذلك في مقر قيادة الأمن الوطني في رام الله بحضور د. نايف جراد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية ، والعميد أمين فوالحة نائب قائد قوات الأمن الوطني، و العميد إياد عباس مدير الإدارة المالية ، و العميد رنا خولي، و العميد أحمد الشراونة، و د.إياد أبو زنيط مدير مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية ، و د. داليا الهواري ،و د.إياد مسعود مساعد رئيس الجامعة للإعلام والعلاقات العامة والدولية، أ. نورالكسواني من العلاقات الدولية.



وأعرب أ. د نور الدين أبو الرب عن سعادته و فخره بزيارة قيادة قوات الأمن الوطني و توقيع مذكرات التفاهم التي تؤسس لعمل مشترك هام و تصب في دعم جهاز الأمن الوطني و جامعة الاستقلال و تهدف لإرساء مزيداً من الشراكات المستقبلية التي تخدم أجهزة الأمن الفلسطينية .



وأشاد أ.د أبو الرب بجهاز الأمن الوطني و قيادته وعلى رأسها اللواء نضال أبو الدخان، ومدى الانضباط و الالتزام والمهنية الذين يتمتعون بها، مشكلين حالة من الدفء والحاضنة الحامية للوطن و المجتمع الفلسطيني.



بدوره رحب اللواء أبو الدخان برئيس جامعة الاستقلال و الوفد المرافق مؤكداً أهمية العمل مع جامعة الاستقلال التي تشكل منارة وطنية مميزة والتي ترفد الأجهزة الأمنية بضباطها المتميزين ، مؤكداً أن قوات الأمن الوطني ستكون سنداً حقيقاً في دعم خطوات تقدم الجامعة و تطورها. .



و في معرض حديثه أكد د. نايف جراد أن اليوم هو بداية جديدة و نموذج حقيقي للشراكة الكاملة مع جهاز الأمن الوطني، مركزاً على أن المسير هو على نفس النهج ومخرجات جامعة الاستقلال هي في خدمة الأجهزة الأمنية ، مبيناً أن الجامعة في صدد دراسة الكثير من البرامج و منها قضايا الأمن الفكري .



و تهدف الاتفاقيات إلى تطوير ودعم أطر التفاهم المشترك لآليات العملية التعليمية والتدريبية الشاملة لدى كل من الطرفين من خلال تبادل الخبرات و التدريب من اجل الخروج بضابط فلسطيني كفؤ، بالإضافة لتعزيز التعاون بخصوص الدوارات التخصصية للضباط و ضباط الصف من منتسبي الأمن الوطني .



و شملت مذكرة تفاهم الدبلوم التعاون في فتح برامج أكاديمية ،وفي مجالات تخصصات الأمن الوطني الفلسطيني ، وتشجيع تبادل الزيارات العسكرية العسكرية و الأكاديمية و العلمية و البحثية و التدريبية و الثقافية .



و تضمنت مذكرة تفاهم مركز الاستقلال ووحدة البحوث على تنفيذ دراسات و أبحاث أمنية مشتركة و الاستفادة من الإحصائيات الرسمية و البيانات الخام المتوفرة لدى الطرفين لتوظيفها بالدراسات العلمية .



و في نهاية اللقاء سلم رئيس الجامعة أ.د أبو الرب اللواء أبو الدخان درعاً لجهوده وعطاءه في قيادة قوات الأمن الوطني ، كما سلم الأمن الوطني دروعاً تذكارية لوفد جامعة الاستقلال.









رام الله - دنيا الوطنانطلاقاً من رسالة جامعة الاستقلال و رؤيتها، وحرصها على تحقيق التعاون و التبادل المشترك، وقعت الجامعة اليوم الثلاثاء ممثلة برئيسها أ.د نور الدين أبو الرب مذكرتي تفاهم مع قوات الأمن الوطني و يمثلها سيادة اللواء نضال أبو الدخان قائد قوات جهاز الأمن الوطني الفلسطيني.