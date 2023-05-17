والد الأسير محمد الحلبي يوجه رسالة لجهات دولية بينها الأمين العام للأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنكشف والد الأسير محمد الحلبي، بأنه وجه رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة وجهات دولية أخرى، للتعبير عن رفضه لكل الإجراءات الإسرائيلية بحق نجله محمد، والذي اعتقل في حزيران عام ٢٠١٦ خلال عمله مع مؤسسة الرؤية العالمية.وقال والد الحلبي إنه أرسل رسائل للأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق عملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، وإلى الاتحاد الأوروبي، يطالب فيها بتشكيل لجنة تحقيق دولية في قضية نجله الأسير محمد.وأوضح في رسالته، أن "قضية محمد بدأت باتهامات ثبت بطلانها بعد التحقيق المستقل الذي قامت به مؤسسة الرؤية العالمية والخارجية الأسترالية، حيث تم عرضه على اطول محاكمة في التاريخ يريدون منه الاعتراف على أي تهمة ولكنه رفض 22 صفقة الإقرار بالذنب".ولفت إلى أنه وبعد 174محكمة، قامت سلطات الاحتلال بالحكم على نجله محمد حكماً بالسجن 12 عاماً انتقاميا لعدم قبوله بالصفقات.وأشار إلى أنه عين له محاكمة بعد أن تقدموا بطلب استئناف على الحكم وكانت يوم 17/5/2023، مضيفاً "للأسف النيابة عرقلت هذا الاستئناف بأن كانت تماطل في تقديم المواد للمحامي بحجة أن هناك ملف سري ولا يجوز الاطلاع عليه، ثم قالوا إننا لا نستطيع إحضار المواد نظرا للتصعيد مع غزة".وناشد والد الأسير محمد الحلبي بحماية نجله وتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على مجريات هذه القضية التي تعد الأطول في التاريخ.