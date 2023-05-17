معايعة تبحث مع بنك الاستقلال سبل التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطناستقبلت اليوم رولا معايعة وزيرة السياحة والاثار وفي مقر الوزارة في بيت لحم السيد مهدي حمدان مدير عام بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية والوفد المرافق له من مدراء الإدارات للتباحث في سبل وأطر التعاون المشتركة بين الوزارة والقطاع السياحي مع بنك الاستقلال.معايعة اعربت عن سعادتها بانشاء هذه المؤسسة متمنية النجاح والتوفيق في مهامهم ومتطلعة للتعاون المشترك دعما للقطاع السياحي في فلسطين.وتحدثت الوزيرة معايعة عن واقع الحركة السياحية وطبيعة عمل المؤسسات السياحية متطرقة الى الفرص المتاحة للتعاون وسبل وامكانيات مساهمة البنك في دعم تطور القطاع السياحي الخاص لمواكبة الطلب المتزايد من السياحة الوافدة الاجنبية والاقامة الفندقية.بدوره اعرب السيد مهدي حمدان مدير عام بنك الاستقلال عن أهمية التعاون مع القطاع السياحي في فلسطين وضرورة دعمه وتطوير موارده, معتبرا اياه من اهم القطاعات الواجب التركيز عليها ودوها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.الجدير بالذكر ان بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية، انشأ وفق القرار بقانون رقم (5) للعام 2021، والقاضي بإنشاء مصرف حكومي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية والمالية والإدارية، للقيام بكافة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق الأهداف التي نشأ لأجلها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.