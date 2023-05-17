مجلس البحث العلمي يناقش الأولويات البحثية الوطنية

رام الله - دنيا الوطنعقد مجلس البحث العلمي، اجتماعه، اليوم، برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. بصري صالح، نيابةً عن الوزير أ. د. محمود أبو مويس؛ لبحث عدد من الموضوعات الخاصة بدعم وتعزيز البحث العلمي في فلسطين.وناقش المجلس الأولويات الوطنية البحثية في القطاعات السبعة، وخطة العمل المقترحة لتفعيل الشبكة البحثية الوطنية وربطها بالشبكة العربية، وكذلك استثمار المشاريع والاتفاقيات الدولية لخدمة البحث العلمي في فلسطين، إضافة لمناقشة تعزيز ودعم جهود مراكز البحث العلمي في مجال الأنشطة البحثية.وفي هذا السياق، أكد الوكيل صالح حرص واهتمام الوزارة على تعزيز البحث العلمي، والتركيز بشكل كبير على نوعية الأبحاث، وتعزيز مهارات الباحثين الفلسطينيين؛ من خلال مواصلة عقد الدورات التدريبية النوعيّة الخاصة بتعزيز نشاطات البحثالعلمي؛ بما فيها الدورات المتقدّمة في كتابة الأوراق العلمية، والدورات المتخصصة في تطوير المجلات العلمية.وتحدّث صالح حول الشبكة البحثية الوطنية وأهمية ربطها عربياً ودولياً، بهدف تعزيز التشبيك بين الباحثين الفلسطينيين ونظرائهم في دول العالم، وتعزيز فرص التعاون بينهم، وبما يسهم في إبراز تميّز الباحثين الفلسطينيين ودورهم في الإنتاج العلمي على المستويات الإقليمية والدولية.