الدفاع المدني بغزة يُسيطر على حريق نشب في نقطة عشوائية لتعبئة الغاز

رام الله - دنيا الوطن

سيطرت أطقم الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، على حريق نشب في نقطة عشوائية لتعبئة الغاز بالمدينة، دون إصابات.



وقال الدفاع المدني: إن أطقم الإطفاء بالمديرية تمكنت من السيطرة على حريق نشب في نقطة عشوائية لتعبئة الغاز بين المنازل السكنية قرب شارع الصناعة بمدينة غزة قبل قليل.





وأضاف: كما استطاعت تأمين عدد من أسطوانات الغاز في المكان قبل اشتعال النار فيها ما حال دون تمدد الحريق إلى منازل المواطنين.

وشدد الدفاع المدني أنه لم يسفر الحريق عن وقوع إصابات، والأطقم المختصة تستكمل إجراءاتها في الحادثة.