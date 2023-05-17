ماذا قال بن غفير قبل يوم من مسيرة الأعلام في القدس؟





وكجزء من هذه الاستعدادات، سيتم نشر المئات من الشرطة والمجندين في المدينتين، وستشهد المدينتان تغييرات في أنظمة المرور.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، إن السياسة التي ينبغي علينا اتباعها هي "السماح بحرية كاملة لتنقل لليهود في جميع أنحاء مدينة القدس".وأضاف في بداية جلسة لتقييم الوضع بمشاركة كبار ضباط الشرطة، أن ما وصفها "كل التهديدات الإرهابية، وكل البلطجة وكل تهديدات بالاستفزاز، بأي شكل من الاشكال، يجب أن تهدأ،" ومن المفضل أن تهدأ بأسرع وقت بمناسبة فعاليات ما يسمى "يوم القدس" ومسيرة الأعلام.وتابع بن غفير: أنه لا شك أن هناك من سيحاول تعكير الفرحة، معربًا عن ثقته أن قائد الشرطة سيتواجد في المكان بحزم وبدون تردد برفقة المفتش العام للشرطة ونائبه، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وأكد بن غفير: "أن مسيرة الأعلام، هي مسيرة احتفالية، وهي صعود اليهود إلى جبل الهيكل (باحة الأقصى - المحرر)، دون أن يفكر أحد في تهديدهم أو إيذائهم، وقبل كل شيء، فهي رسالة إلى العالم كله: بأن شرطة إسرائيل تحمي القدس"، وفق زعمه.وكانت الشرطة قالت إنها أنهت استعداداتها الميدانية لمسيرة الأعلام التي ستقام غداً في اللد والرملة كذلك.