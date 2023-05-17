شؤون فلسطينية

علماء الأمة: النفير إلى الأقصى ونصرته واجب شرعي لصد مسيرة الأعلام

رام الله - دنيا الوطن
أكد علماء الأمة أن النّفير إلى المسجد الأقصى لفرض إرادة المسلمين، ومنعًا لاقتحامات المستوطنين وإفشال مسيرة الأعلام واجبٌ شرعيّ على كلّ قادرٍ.

وحثّ العلماء في بيان لهم، على حشدِ الجماهير لنصرةِ الأقصى وتسيير مظاهراتٍ شعبيّةٍ غاضبةٍ يوم الخميس في البلاد الإسلامية، وحصار سفارات الكيان الصّهيونيّ حيثما توجد.

وشدد العلماء على أنّ واجب الوقت على علماء الأمة ونخبها وقادتها، هو حشدِ الطّاقاتِ واستنفارِ الجهودِ لإحياء قضية الأقصى في قلوبِ أبنائها وتوجيههم لنصرتهِ.

وحذر العلماء الحكام والشعوب من التّقاعس عن نصرة المسجد الأقصى في مواجهة مسيرة الأعلام العدوانيّة، التي تستهدف الأمة كلها في دينها وعقيدتها ومقدّساتها.

وقال العلماء إن مسيرة الأعلام خطوة عدوانيّة يراد منها إهانة الأمة الإسلامية جمعاء، ووجه لخراب الأقصى.

ودعا العلماء للجهاد بكلّ أشكاله للدفاع عن الأقصى وتحرير فلسطين وأخذ مواقعهم في المقاومة وأن يكونوا جزءًا من معركة التحرير القائمة.

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