فلسطين تشارك في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء منصة لحماية التراث الثقافي

رام الله - دنيا الوطن

شاركت دولة فلسطين ممثلة بأمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة "الإيسيسكو" د. دوّاس دوّاس، والسفير ماهر الكركي مندوب فلسطين في منظمة التعاون الإسلامي والمستشار نسيم الزعانين من كادر المندوبية، في أعمال اجتماع فريق الخبراء الحكوميين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة واستكمال المشروع المتعلق بإنشاء منصة المنظمة لحماية التراث الثقافي في العالم الإسلامي والحفاظ عليه.

يأتي هذا الاجتماع بالمشاركة مع مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية "إرسيكا" ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، يومي 16 و17 من الشهر الجاري، في مقر المنظمة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.وفي كلمته أشار د. دوّاس إلى التحديات التي تواجهها المقدرات الثقافية الفلسطينية، وذلك عبر مضاعفة أفعال الاحتلال الإسرائيلي وسياسته العنصرية، وإلى ما تمثله القدس وفلسطين من أولوية في إطار عالمنا الإسلامي ومنظمة التعاون، وتقدم باسم دولة فلسطين بطلب أن تتضمن المنصة في صفحتها الرئيسية أيقونة رقمية تحت عنوان "القدس وفلسطين"، بحيث يتم تنسيق الجوانب الفنية والتغذية لهذه الأيقونة ومدها بالمعلومات والمحتوى المحدث حول التراث الثقافي الفلسطيني.وتناول دوّاس في كلمته، ما جاء في خطاب سيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" أمام الأمم المتحدة في المرة الأولى التي تحيي فيها الهيئة العامة ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، والاعتراف الدولي للنكبة، والحق الفلسطيني الإسلامي في القدس والمسجد الأقصى المبارك وحقوق الملكية في حائط البراق وفقا للتقرير الصادر عن مجلس عصبة الأمم للعام 1930 والذي اعتبره جزءا من المسجد الأقصى المبارك بإقرار جميع الشهود بمن فيهم رجال دين يهود، والتأكيد على أن ملكية الحائط تعود حصرا للوقف الإسلامي وحده.كما جدد دوّاس الدعوة لتبني ودعم برامج وأنشطة ثقافية لفلسطين، تساهم في حماية المقدرات الثقافية الفلسطينية وتقويتها والترويج لها ورفع الوعي العالمي والإسلامي بشأنها.وشدد دوّاس على أهمية إنشاء هذه المنصة، التي تشكل جهدا قيما لمواكبة التطور النوعي للإعلام الرقمي والإلكتروني عالميا، إذ تعتبر وسيلة هامة لتوظيف وسائل تقنية وحديثة وأدوات الإعلام الجديد من خلال الولوج إلى حقل الدبلوماسية الثقافية الرقمية فكرا وممارسة، في إطار السعي لرصد وتوثيق وصوت التراث الحضاري والثقافي والفني في عالمنا الإسلامي.ومن جانبه، رحب رئيس الجلسة وعدد من الدول الأعضاء باقتراح دولة فلسطين بإدراج أيقونة خاصة بالقدس وفلسطين وتاريخها الثقافي والحضاري، الهادفة للتعريف ورفع الوعي الثقافي حول ما تحتويه دولة فلسطين من إرث عريق وهام للدول الإسلامية كافة، والتي سيتم رفدها بالمعلومات من خلال جهات الاختصاص، فيما سيتم رفع هذا الطلب في تقرير الاجتماع، بهدف رفعه من الأمانة العامة إلى المستوى الوزاري لاتخاذ المقتضى، كما وقدمت الدول الأعضاء بما فيها دولة فلسطين رؤيتها وملاحظاتها على مشروع إنشاء المنصة.وناقش الاجتماع مجموعة من المحاور أهمها، عرض تقديمي لمشروع المذكرة التفاهمية بشأن إنشاء المنصة، والجوانب القانونية والتنظيمية والتنسيقية لها، بالإضافة للمهام والعمليات، وذلك بحضور وكلمات للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمدير العام لمركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية "إرسيكا"، وعروض تقديمية من طرف إدارة شؤون الثقافة في المنظمة، وغيرها من المحاور ذات العلاقة بالدول الأعضاء.وتم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات على كافة المستويات لمزيد من المشاورات والعمل لوضع الآلية التنفيذية لإنشاء المنصة بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومختلف الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة.