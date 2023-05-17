المطران حنا: إحياء ذكرى النكبة بالأمم المتحدة وصل صوتنا للعالم كفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم الأربعاء، إن "إحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة إنما هو أمر في غاية الأهمية".وأضاف المطران حنا: إحياء الذكرى جاء وإن كان شعبنا لا يثق بهذه الهيئات الأممية التي لم يصدر عنها تجاه القضية الفلسطينية سوى بعض البيانات والمواقف التي نقدرها ونثمنها، ولكنها ويا للأسف لم تترجم على الأرض.وأكمل: "الاحتلال ما زال جاثما في الأرض الفلسطينية، وشعبنا يعاني من النكبة وتبعاتها، ولكن أن يقام نشاط حول النكبة في الأمم المتحدة هذا بحد ذاته أمر حسن، وهو أن يستمع العالم بأسره إلى صوتنا كفلسطينيين، وأن يتعرف على الظلم التاريخي الذي عانى منه الفلسطينيون إثر النكبة وما زالوا حتى اليوم".