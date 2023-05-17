شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: مسيرة الأعلام لا تقود إلا للتوتر وتفجير الأوضاع

الرئاسة الفلسطينية: مسيرة الأعلام لا تقود إلا للتوتر وتفجير الأوضاع
الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الإصرار على تنظيم مسيرة الأعلام الاستفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة من مدينة القدس، المقررة يوم غد الخميس، مؤكدة أنها لن تقود إلا إلى "التوتر وتفجير الأوضاع".

وقال أبو ردينة في تصريح أبرزته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن دعوات المتطرفين لاقتحام المسيرة للمسجد الأقصى المبارك "سيشعل المنطقة وستكون العواقب وخيمة لمثل هذه المحاولات، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي سيؤدي إلى تفجير الأوضاع".

وأكد أن "شعبنا الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وستبقى القدس بمقدساتها عاصمة دولة فلسطين الابدية".

وأضاف أن الإصرار على تنفيذ ما تسمى "مسيرة الأعلام" في البلدة القديمة من مدينة القدس يؤكد إذعان الحكومة الإسرائيلية للمتطرفين اليهود.

وطالب أبو ردينة، الإدارة الأميركية باتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الاستفزازات الإسرائيلية، وتحويل اقوالها إلى أفعال، مشدداً على ان هذه السياسة ستعزز سياسة عدم الاستقرار.

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