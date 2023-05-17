المرابطات المقدسيات يدعون لصد اقتحامات الاحتلال المرتقبة للأقصى تزامنا مع مسيرة الأعلام

رام الله - دنيا الوطندعت المرابطات المقدسيات للحشد في المسجد الأقصى، لصد أي اقتحامات واعتداءات مرتقبة يوم غدٍ الخميس بالتزامن مع "مسيرة الأعلام" الاستفزازية.وقالت المرابطة المقدسية منتهى أمارة: نعمل على حشد عدد كبير من المسلمين للرباط في باحات المسجد الأقصى المبارك لإفشال مخططات الاحتلال، ولن نسمح للاحتلال بفرض سيطرته على المسجد الأقصى المبارك".وأضافت: "رغم إبعادنا عن المسجد الأقصى نؤكد على شد رحالنا إلى باحاته والرباط عند أبوابه، وندعو الأمتين العربية والإسلامية لنصرة المسجد الأقصى المبارك".بدورها دعت المرابطة المقدسية خديجة خويص إلى تكثيف التواجد الفلسطيني في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه؛ لصد أي اقتحامات واعتداءات مرتقبة يوم غدٍ الخميس بالتزامن مع "مسيرة الأعلام" الاستفزازية.وأكدت أن الجماعات الاستيطانية المتطرفة تنوي تنفيذ اقتحامٍ موسّع للحي الإسلامي الملاصق لـلمسجد الأقصى وصولًا لاقتحامه من باب العامود، وذلك بمشاركة وزراء في حكومة الاحتلال.وبينت أن سلوكيات المستوطنين الاستفزازية سواءً خلال مشاركتهم في "مسيرة الأعلام"، أو عبر اقتحامٍ مكثف للمسجد الأقصى قد تؤدي لاندلاع مواجهة شاملة وعنيفة.ودعا نشطاء لإحياء الفجر العظيم في الأقصى فجر يوم الخميس المقبل (18 أيار/ مايو)؛ والتصدي لاقتحامات المستوطنين ومسيرة الأعلام.وأوضحت الدعوات ضرورة الحشد في الفجر، تفاديًا للتقييد الذي يُتوقع أن تفرضه قوات الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى مع ساعات الصباح.وتواصل دعوات إلى ضرورة شد الرحال وتعزيز التواجد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، لإفشال "مسيرة الأعلام" الاستيطانية، والمنوي تنظيمها يوم الخميس المقبل في ذكرى ما يُسمى "يوم توحيد القدس".في غضون ذلك، أعلن الحراك الشبابي في مدينة القدس المحتلة يومي الخميس والجمعة المقبلين، أياماً للعلم الفلسطيني، داعياً أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل والشتات، لرفع العلم في كل ساحة، وعند كل نقطة حدود يستطيعون الوصول إليها.وكان نشطاء من جماعة “العودة إلى جبل الهيكل” المتطرفة قد قدموا طلبا رسميا للسماح للمستوطنين المتطرفين بالدخول إلى المسجد الأقصى ضمن مسار “مسيرة الأعلام الإسرائيلية” المقررة يوم 18 مايو الجاري.ولم يقتصر طلب جماعات الهيكل المتطرفة على اقتحام الأقصى ضمن مسيرة الأعلام، بل تعدى ذلك إلى طلبها أن يتم الاقتحام من باب الأسباط لا المغاربة.