آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

وشددت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.



وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.



كما أكدت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس.وأوضحت الهيئة أن السفر سيكون للحافلة الخامسة من كشف المسافرين رقم (2023/19) للتحميل اضغط هنا ، إضافة إلى الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/19) للتحميل اضغط هنا