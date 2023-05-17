سلطة المياه الإسرائيلية: تسميم مياه بحيرة طبريا ونفوق الأسماك عمل متعمد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطة المياه، الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن النتائج المخبرية التي تم الحصول عليها تشير إلى وجود مواد مبيدة محظورة من نوع إندوسلفان، في بحيرة طبريا.وأضافت أن المواد المحظورة من هذا النوع، كان بتركيز غير عادي في الأسماك والمياه المأخوذة للفحص.وأشارت إلى أنه يبدو بأن عملية تسمم آلاف الأسماك حادثة متعمدة خلفيتها جنائية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وجمعت سلطة المياه الإسرائيلية الليلة الماضية، بالتعاون مع الهيئات الإقليمية، آلاف الأسماك النافقة نتيجة حادثة التسمم، وتم اتخاذ إجراءات لتأمين إمدادات مياه الشرب.في ظل خطورة التلوث، أعلنت سلطة المياه في إسرائيل، أنها ستقدم شكوى للشرطة لتحديد المسؤولين الفعليين عن هذا العمل ومساءلتهم قانونيا.وكان مفتشون من مصلحة المياه ووزارة الزراعة، في إسرائيل، فتحوا أمس الثلاثاء ملف تحقيق في شبهات تسميم المياه في بحيرة طبريا، عقب بلاغ عن نفوق غير عادي للأسماك بالقرب من مصب نهر "زلمون".وفي تقييم مشترك للوضع تم إجراؤه مع شركة "مكوروت" ووزارة الصحة الإسرائيلية، تم استبعاد إمكانية الإضرار بإمدادات مياه الشرب.وصرحت وزارة الزراعة الإسرائيلية: "يمكنكم الاستمرار في تناول الأسماك، ولكن يجب أن توخي الحذر عند شرائها، إذ يجب أن تكون من أماكن مرخصة، معتمدة من وزارتي الصحة والزراعة".