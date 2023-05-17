بقيمة 5.3 مليون دولار.. توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع طرق بالخليل ورام الله والبيرة وقلقيلية



وتضم الاتفاقية كذلك مشروع تأهيل جزء من طريق رابط جفنا- بيرزيت في محافظة رام الله والبيرة بطول ٧٥٠م، وأوضحت أنه سيتم المباشرة في إجراءات طرح العطاءات للمشاريع خلال الفترة القادمة.



وقال زيارة: إن لهذه المشاريع أهداف عديدة أهمها دعم صمود وثبات المواطن الفلسطيني في وجه ساسة الاستيطان ومصادرة الأراضي والضم، وكذلك النهوض بمستوى الخدمات في الهيئات المحلية وتحسين الوضع الاقتصادي، وخلق فرص عمل لشرائح مختلفة من المجتمع، عدا عن توفير المصاريف على صيانة الطرق وشبكات الكهرباء وخطوط المياه وكذلك تحسين الوضع البيئي.



يُذكر أنه إضافة للمشاريع الجاري تنفيذها، فقد وقعت الأشغال العامة منذ بداية العام عقودا لـ 19 مشروعاً جديداً في جميع محافظات الوطن، بقيمة حوالي 47 مليون شيكل، كما جرى مؤخرا الإحالة لمشروعين إضافيين بقيمة 17 مليون شيكل في يطا وبيت ساحور.



وتضم الاتفاقية كذلك مشروع تأهيل جزء من طريق رابط جفنا- بيرزيت في محافظة رام الله والبيرة بطول ٧٥٠م، وأوضحت أنه سيتم المباشرة في إجراءات طرح العطاءات للمشاريع خلال الفترة القادمة.وقال زيارة: إن لهذه المشاريع أهداف عديدة أهمها دعم صمود وثبات المواطن الفلسطيني في وجه ساسة الاستيطان ومصادرة الأراضي والضم، وكذلك النهوض بمستوى الخدمات في الهيئات المحلية وتحسين الوضع الاقتصادي، وخلق فرص عمل لشرائح مختلفة من المجتمع، عدا عن توفير المصاريف على صيانة الطرق وشبكات الكهرباء وخطوط المياه وكذلك تحسين الوضع البيئي.يُذكر أنه إضافة للمشاريع الجاري تنفيذها، فقد وقعت الأشغال العامة منذ بداية العام عقودا لـ 19 مشروعاً جديداً في جميع محافظات الوطن، بقيمة حوالي 47 مليون شيكل، كما جرى مؤخرا الإحالة لمشروعين إضافيين بقيمة 17 مليون شيكل في يطا وبيت ساحور.

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية لتأهيل وتعبيد مجموعة طرق في محافظات الخليل ورام الله والبيرة وقلقيلية بقيمة مالية بلغت نحو 5.3 مليون دولار، مقدمة من الصناديق والهيئات المالية والإنمائية العربية والإسلامية عبر البنك الإسلامي للتنمية في جدة.وأوضح بيان صادر عن الأشغال العامة، أن الاتفاقية الأولى البالغة قيمتها نحو 3.3 مليون دولار من خلال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، تتضمن تأهيل كل من طريق واد سعير في الخليل والبالغ طوله أكثر من ٤ كم، وكذلك تأهيل طريق بديا- سنيريا في قلقيلية بطول 3.2 كم.وبيّنت أن الاتفاقية الأخرى تتضمن تأهيل وتعبيد طرق التفافية بقيمة 2 مليون دولار من خلال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وهي إنشاء طريق صوفين- قلقيلية الالتفافي بطول ٢.٢ كم.