شؤون فلسطينية

الخارجية: مسيرة الأعلام دليل قاطع على أن القدس محتلة

الخارجية: مسيرة الأعلام دليل قاطع على أن القدس محتلة
وزارة الخارجية تقول إن مسيرة الأعلام دليل قاطع على أن القدس محتلة
رام الله - دنيا الوطن
تُحمل وزارة الخارجية والمغتربين الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن ما يسمى مسيرة الأعلام الاستفزازية ونتائجها وتداعياتها ليس فقط بالقدس وانما على ساحة الصراع.

وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن ذلك يرافقه إعادة احتلال للمدينة المقدسة بآلاف العناصر من شرطة الاحتلال وجيشه، والتهديدات التحريضية باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين ومحلاتهم التجارية، وكذلك حملات الشتائم والشعارات العنصرية واللاسامية التحريضية التي يطلقها عادة المشاركون في مثل هذه المسيرة، وشل حركة المواطنين الفلسطينيين المقدسيين ومنعهم من الوصول إلى مصادر رزقهم والمراكز الصحية والتعليمية والمستشفيات، وغيرها من مظاهر الحقد والكراهية التي ترافق المسيرة المشؤومة. 

وتؤكد وزارة الخارجية أن تنظيم هذه المسيرة سنوياً دليل قاطع لمن يريد أن يفهم من المجتمع الدولي والمجتمع الإسرائيلي بأن القدس مغتصبة وليست موحدة، وبانها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

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