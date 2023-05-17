غزة: هندسة المتفجرات تُنفذ 30 مهمة في تفقد آثار العدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطننفذَّت إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة الفلسطينية، 30 مهمة ميدانية في تفقد آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات أن طواقمها نفذت 29 معاينة لتفقد المباني التي تعرضت للاستهداف والعمل على تحييد الأجسام المشبوهة وإزالتها من أماكن الاستهداف التي شهدتها محافظات القطاع خلال العدوان الأخير.وأشارت هندسة المتفجرات إلى أن طواقمها نفذت مهمة معاينة واحدة لدى الطب الشرعي، وتفقد ومعاينة عدد من الجرحى في المستشفيات الذين أصيبوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان.وتُواصل طواقم هندسة المتفجرات جهودها في إزالة الخطر عن حياة المواطنين وتحييد الأجسام الغير منفجرة حفاظاً على سلامة المواطنين.ودعت هندسة المتفجرات المواطنين لعدم العبث بأي جسم من مخلفات القصف، والاتصال فوراً عبر الرقم المجاني للشرطة 100.