شؤون فلسطينية

تيسير خالد يدعو إلى مسيرة أعلام فلسطينية حاشدة غداً في القدس

تيسير خالد يدعو إلى مسيرة أعلام فلسطينية حاشدة غداً في القدس
تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
دعا تيسير خالد القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية على اختلاف مشارها والمواطنين الفلسطينيين في الداخل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران عام 1967 وخاصة المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس الى شد الرحال الى مدينة القدس للرد على مسيرة الاعلام الاستفزازية، التي ترعاها الحكومة الاسرائيلية بمشاركة وزارة المعارف وما يسمى وزارة شؤون القدس والتراث اليهودي وبلدية الاحتلال وينظمها المستوطنون الاسرائيليون منذ العام 1974  في مدينة القدس في ذكرى احتلال المدينة وإعلانها عاصمة لدولة اسرائيل ، نظرا لما تمثله المسيرة هذا العام من خطر داهم ليس على المدينة بحد ذاتها بل وعلى الأماكن الاسلامية والمسيحية في المدينة  المقدسة ، وخاصة المسجد الأقصى المبارك .

وأضاف بأن دولة الاحتلال بدأت في تنظيم تلك المسيرة في العام 1974 ثم توقف عن تنظيمها خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2016 بسبب المواجهات التي كانت تندلع بين المشاركين في المسيرة وبين المواطنين الفلسطينيين وكانت تنطلق في العادة من باب الخليل الى حائط البراق ( او ما يمسى حائط المبكى ) لتعود من جديد في ظل تصاعد المد اليميني المتطرف في اسرائيل الى تغيير مسارها لتبدأ فعالياتها الحاشدة من باب العامود مرورا بالأحياء العربية الفلسطينية وبأعداد أقل عبر بوابة يافا بين الحي المسيحي والأرمني ، حيث يلتقي المشاركون فيها عند الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك .

وحذر تيسير خالد من خطورة وتداعيات مسيرة هذا العام ، خاصة امام احتمال مشاركة عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست فيها ، يتقدمهم كل من بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير وغيرهم من النازيين الجدد في اسرائيل ودعواتهم للسماح للمشاركين فيها بدخول باحات المسجد الأقصى المبارك ، الأمر الذي يؤشر على مخطط أوسع يستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض ، تزيد من مخاطر الشروع بفرض التقسيم المكاني والزماني في الحرم القدسي الشريف وأكد في الوقت نفسه بأن الوقت قد حان للرد على سياسة حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير بإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل وفقا لقرارات الاجماع الوطني ، التي عبرت عنها بوضوح قرارات المجلس الوطني الفلسطيني عام 2018 وقرارات المجلس المركزي في دوراته المتعاقبة فضلا عن قرارات اللجنة التنفيذية للمنظمة باعتبارها قرارات ملزمة واجبة التنفيذ.
 

أخبار ذات صلة

الخارجية تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه عمليات الضم التدريجي للضفة ‬

الخارجية تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه عمليات الضم التدريجي للضفة ‬

القدس الدولية في فلسطين: مسيرة الأعلام في القدس قرار استفزازي

القدس الدولية في فلسطين: مسيرة الأعلام في القدس قرار استفزازي

التنمية بغزة: 459 أسرة أصبحت بلا مأوى جراء العدوان الأخير

التنمية بغزة: 459 أسرة أصبحت بلا مأوى جراء العدوان الأخير

تيسير خالد يدعو إلى مسيرة أعلام فلسطينية حاشدة غداً في القدس

تيسير خالد يدعو إلى مسيرة أعلام فلسطينية حاشدة غداً في القدس

المطران حنا: هل محكوم على أهلنا بغزة بأن يعيشوا حالة رعب مستمر ومتواصل؟

المطران حنا: هل محكوم على أهلنا بغزة بأن يعيشوا حالة رعب مستمر ومتواصل؟

غزة: النقل والمواصلات تعلن عن آلية تسجيل أضرار المركبات والمنشآت عقب العدوان

غزة: النقل والمواصلات تعلن عن آلية تسجيل أضرار المركبات والمنشآت عقب العدوان

قيادي بالجهاد: الاحتلال استجدى التهدئة تحت لهيب صواريخ المقاومة

قيادي بالجهاد: الاحتلال استجدى التهدئة تحت لهيب صواريخ المقاومة

&quot;الشباب والثقافة&quot; تُطلق مسابقتها السنوية لاختيار أفضل مركز ثقافي بغزة

"الشباب والثقافة" تُطلق مسابقتها السنوية لاختيار أفضل مركز ثقافي بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس الدولية في فلسطين: مسيرة الأعلام في القدس قرار استفزازي

القدس الدولية في فلسطين: مسيرة الأعلام في القدس قرار استفزازي

تيسير خالد يدعو إلى مسيرة أعلام فلسطينية حاشدة غداً في القدس

تيسير خالد يدعو إلى مسيرة أعلام فلسطينية حاشدة غداً في القدس

المطران حنا: هل محكوم على أهلنا بغزة بأن يعيشوا حالة رعب مستمر ومتواصل؟

المطران حنا: هل محكوم على أهلنا بغزة بأن يعيشوا حالة رعب مستمر ومتواصل؟

&quot;الشباب والثقافة&quot; تُطلق مسابقتها السنوية لاختيار أفضل مركز ثقافي بغزة

"الشباب والثقافة" تُطلق مسابقتها السنوية لاختيار أفضل مركز ثقافي بغزة

الخليل: مستوطنون يستولون على بئر مياه ويتلفون أشتالًا من الزيتون ومحاصيل زراعية

الخليل: مستوطنون يستولون على بئر مياه ويتلفون أشتالًا من الزيتون ومحاصيل زراعية

القدس: الاحتلال يهدم بناية سكنية ويشرد 50 شخصًا من قاطنيها

القدس: الاحتلال يهدم بناية سكنية ويشرد 50 شخصًا من قاطنيها

جامعة النجاح الوطنيّة تُنهي انتخابات مجلس اتحاد طلبتها للعام الأكاديمي 2022/2023

جامعة النجاح الوطنيّة تُنهي انتخابات مجلس اتحاد طلبتها للعام الأكاديمي 2022/2023

الهيئة العامة لجمعية البنوك تعقد اجتماعها السنوي العادي

الهيئة العامة لجمعية البنوك تعقد اجتماعها السنوي العادي

منوعات

بسمة وهبة تكشف تفاصيل جديدة بأزمة حسن شاكوش

بسمة وهبة تكشف تفاصيل جديدة بأزمة حسن شاكوش

عمرو دياب يتصدر ترند التيك توك شرق آسيا

عمرو دياب يتصدر ترند التيك توك شرق آسيا

وفاة المخرج السوري هشام شربتجي عن عمر يناهز الـ75 عاماً

وفاة المخرج السوري هشام شربتجي عن عمر يناهز الـ75 عاماً

رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها ببناتها وتفجّر مفاجأة

رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها ببناتها وتفجّر مفاجأة

أغنية مسلسل تثير الجدل بمصر وتحصل على التقيم الأسوأ

أغنية مسلسل تثير الجدل بمصر وتحصل على التقيم الأسوأ

آخر التطورات بأزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا

آخر التطورات بأزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا

ياسمين الخطيب تثير الجدل بعد حديثها عن رضوى الشربيني وياسمين عز

ياسمين الخطيب تثير الجدل بعد حديثها عن رضوى الشربيني وياسمين عز

منى زكي تُشعل (الانستغرام) بفستان قصير

منى زكي تُشعل (الانستغرام) بفستان قصير

جورج وسوف: دموعكم غالية على قلبي

جورج وسوف: دموعكم غالية على قلبي

وفاة الفنان السعودي فهد الحيان عن عمر يناهز 52 عاماً

وفاة الفنان السعودي فهد الحيان عن عمر يناهز 52 عاماً

عربي

الأمم المتحدة: نصف سكان السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية

الأمم المتحدة: نصف سكان السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية

بقوة 4.3 درجة.. زلزال يضرب خليج العقبة

بقوة 4.3 درجة.. زلزال يضرب خليج العقبة

التعاون الإسلامي تدين تعرض مبنى السفارة الأردنية بالخرطوم للاقتحام والتخريب

التعاون الإسلامي تدين تعرض مبنى السفارة الأردنية بالخرطوم للاقتحام والتخريب

السودان: الجيش يتهم الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات دول عربية

السودان: الجيش يتهم الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات دول عربية