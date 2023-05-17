الأردن: المدعي العام يوجه اتهامات للنائب العدوان

وبحسب مصادر لقناة (سكاي نيوز)، وجهت للنائب العدوان عدة تهم منها: تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع، القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي بالاشتراك.

رام الله - دنيا الوطناستجوب مدعي عام أمن الدولة، النائب الأردني، عماد العدوان على خلفية ضبط أسلحة نارية وذهب وسجائر إلكترونية وغيرها، ضبطها الأمن الإسرائيلي على معبر أريحا "جسر الملك حسين".ومثُل النائب الأردني الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية في وقت سابق، أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة في عمان، الثلاثاء، حيث وجهت له تهمة تهريب كميات من الأسلحة والذهب.وأكد وكيل الدفاع عن العدوان المحامي علي المبيضين، أن النائب بصحة جيدة، وسمح له بحضور التحقيق مع موكله خلال استجوابه من قبل مدعي عام أمن الدولة.وأضاف أن القضية ما تزال في طور التحقيق، مما لا يسمح له بتقديم طلب إخلاء سبيل لموكله.