المطران حنا: هل محكوم على أهلنا بغزة بأن يعيشوا حالة رعب مستمر ومتواصل؟

وطرح عطا الله حنا تساؤلاً: هل محكوم على أهلنا في قطاع غزة أن يعيشوا حالة الرعب هذه بشكل دائم ومستمر وخاصة شريحة الأطفال الذين يعاني بعضهم من اضطرابات نفسية بسبب العدوان الاحتلالي على المدنيين في غزة الابية؟



وأضاف: "هل تحول قطاع غزة إلى حقل تجارب لكافة أنواع الصواريخ والقذائف بكافة أشكالها وألوانها وهي مفردات يعرفها المختصون بالشأن العسكري؟



وقال المطران حنا: إن "أهلنا في غزة المحاصرة يعانون من نكبة جديدة ومتواصلة فهناك دمار هائل وتشريد وأوضاع إنسانية مزرية".



وشدد على أن ما يحدث في غزة إنما هي وصمة عار في جبين الإنسانية ونحن بدورنا نقول كان الله في عون أهلنا في غزة على ما هم فيه ونزيف غزة هو نزيفنا جميعا وكلنا شعب واحد في كل مدننا وبلداتنا ومحافظاتنا، فـ "آلامنا واحدة ومعاناتنا واحدة وكلنا نتطلع الى مستقبل مشرق تتحقق فيه امنيات وتطلعات شعبنا لكي ينعم هذا الشعب بالحرية التي يستحقها والتي في سبيلها قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام".

وتابع: "نحن والحمد لله لسنا من هذه الشريحة ، فلسنا محللين عسكريين ولسنا محللين سياسيين بل نحن كنا وسنبقى دعاة حق وعدالة ونصرة لشعبنا الفلسطيني المظلوم".