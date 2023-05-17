دولي

فرنسا: الحكم على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات

فرنسا: الحكم على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي
رام الله - دنيا الوطن
حكمت محكمة فرنسية على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات، إحداها مع النفاذ في قضية فساد.

ووفق ما نقل موقع (فرانس 24)، فقد أيدت محكمة استئناف في باريس حكما بسجن الرئيس السابق لثلاث سنوات، اثنتان منها مع إيقاف التنفيذ على ساركوزي، بعد طعنه حكما صدر في 2021 بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ. 

وقالت المحكمة: إن الرئيس الأسبق سيرتدي سوارا إلكترونيا بدلا من دخول السجن في السنة الثالثة.

وصدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ محاميه التاريخي وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير.

وأصدرت محكمة الاستئناف أيضا حكمان بحرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات.

أخبار ذات صلة

فرنسا: الحكم على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات

فرنسا: الحكم على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات

نيجيريا: مقتل أربعة في هجوم على قافلة أمريكية

نيجيريا: مقتل أربعة في هجوم على قافلة أمريكية

بعد ضغوط واسعة.. البحرين تقرر إيقاف إضافات في المنهاج يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل

بعد ضغوط واسعة.. البحرين تقرر إيقاف إضافات في المنهاج يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل

إيطاليا: إجلاء 900 شخص جراء أمطار غزيرة وفيضانات

إيطاليا: إجلاء 900 شخص جراء أمطار غزيرة وفيضانات

الصين: فقدان 39 شخصًا إثر جنوح سفينة صيد في المحيط الهندي

الصين: فقدان 39 شخصًا إثر جنوح سفينة صيد في المحيط الهندي

استئناف المحادثات حول خطة التغييرات القضائية في إسرائيل

استئناف المحادثات حول خطة التغييرات القضائية في إسرائيل

مقتل 10 أشخاص في حريق ضخم بنيوزيلندا

مقتل 10 أشخاص في حريق ضخم بنيوزيلندا

الجيش الروسي يشنّ هجوماً على تجمع كبير للقوات الأوكرانية في أوريخوف

الجيش الروسي يشنّ هجوماً على تجمع كبير للقوات الأوكرانية في أوريخوف

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس الدولية في فلسطين: مسيرة الأعلام في القدس قرار استفزازي

القدس الدولية في فلسطين: مسيرة الأعلام في القدس قرار استفزازي

تيسير خالد يدعو إلى مسيرة أعلام فلسطينية حاشدة غداً في القدس

تيسير خالد يدعو إلى مسيرة أعلام فلسطينية حاشدة غداً في القدس

المطران حنا: هل محكوم على أهلنا بغزة بأن يعيشوا حالة رعب مستمر ومتواصل؟

المطران حنا: هل محكوم على أهلنا بغزة بأن يعيشوا حالة رعب مستمر ومتواصل؟

&quot;الشباب والثقافة&quot; تُطلق مسابقتها السنوية لاختيار أفضل مركز ثقافي بغزة

"الشباب والثقافة" تُطلق مسابقتها السنوية لاختيار أفضل مركز ثقافي بغزة

الخليل: مستوطنون يستولون على بئر مياه ويتلفون أشتالًا من الزيتون ومحاصيل زراعية

الخليل: مستوطنون يستولون على بئر مياه ويتلفون أشتالًا من الزيتون ومحاصيل زراعية

القدس: الاحتلال يهدم بناية سكنية ويشرد 50 شخصًا من قاطنيها

القدس: الاحتلال يهدم بناية سكنية ويشرد 50 شخصًا من قاطنيها

جامعة النجاح الوطنيّة تُنهي انتخابات مجلس اتحاد طلبتها للعام الأكاديمي 2022/2023

جامعة النجاح الوطنيّة تُنهي انتخابات مجلس اتحاد طلبتها للعام الأكاديمي 2022/2023

الهيئة العامة لجمعية البنوك تعقد اجتماعها السنوي العادي

الهيئة العامة لجمعية البنوك تعقد اجتماعها السنوي العادي

منوعات

بسمة وهبة تكشف تفاصيل جديدة بأزمة حسن شاكوش

بسمة وهبة تكشف تفاصيل جديدة بأزمة حسن شاكوش

عمرو دياب يتصدر ترند التيك توك شرق آسيا

عمرو دياب يتصدر ترند التيك توك شرق آسيا

وفاة المخرج السوري هشام شربتجي عن عمر يناهز الـ75 عاماً

وفاة المخرج السوري هشام شربتجي عن عمر يناهز الـ75 عاماً

رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها ببناتها وتفجّر مفاجأة

رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها ببناتها وتفجّر مفاجأة

أغنية مسلسل تثير الجدل بمصر وتحصل على التقيم الأسوأ

أغنية مسلسل تثير الجدل بمصر وتحصل على التقيم الأسوأ

آخر التطورات بأزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا

آخر التطورات بأزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا

ياسمين الخطيب تثير الجدل بعد حديثها عن رضوى الشربيني وياسمين عز

ياسمين الخطيب تثير الجدل بعد حديثها عن رضوى الشربيني وياسمين عز

منى زكي تُشعل (الانستغرام) بفستان قصير

منى زكي تُشعل (الانستغرام) بفستان قصير

جورج وسوف: دموعكم غالية على قلبي

جورج وسوف: دموعكم غالية على قلبي

وفاة الفنان السعودي فهد الحيان عن عمر يناهز 52 عاماً

وفاة الفنان السعودي فهد الحيان عن عمر يناهز 52 عاماً

عربي

الأمم المتحدة: نصف سكان السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية

الأمم المتحدة: نصف سكان السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية

بقوة 4.3 درجة.. زلزال يضرب خليج العقبة

بقوة 4.3 درجة.. زلزال يضرب خليج العقبة

التعاون الإسلامي تدين تعرض مبنى السفارة الأردنية بالخرطوم للاقتحام والتخريب

التعاون الإسلامي تدين تعرض مبنى السفارة الأردنية بالخرطوم للاقتحام والتخريب

السودان: الجيش يتهم الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات دول عربية

السودان: الجيش يتهم الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات دول عربية