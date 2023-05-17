فرنسا: الحكم على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات

رام الله - دنيا الوطنحكمت محكمة فرنسية على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات، إحداها مع النفاذ في قضية فساد.ووفق ما نقل موقع (فرانس 24)، فقد أيدت محكمة استئناف في باريس حكما بسجن الرئيس السابق لثلاث سنوات، اثنتان منها مع إيقاف التنفيذ على ساركوزي، بعد طعنه حكما صدر في 2021 بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ.وقالت المحكمة: إن الرئيس الأسبق سيرتدي سوارا إلكترونيا بدلا من دخول السجن في السنة الثالثة.وصدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ محاميه التاريخي وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير.وأصدرت محكمة الاستئناف أيضا حكمان بحرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات.