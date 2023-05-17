شؤون فلسطينية

"الشباب والثقافة" تُطلق مسابقتها السنوية لاختيار أفضل مركز ثقافي بغزة

"الشباب والثقافة" تُطلق مسابقتها السنوية لاختيار أفضل مركز ثقافي بغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، اليوم الأربعاء، إطلاق النسخة التاسعة من مسابقتها السنوية "المركز الثقافي المثالي"، والتي تنفذها بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي ويتم من خلالها اختيار تكريم أفضل المراكز الثقافية عن نشاطها خلال العام الحالي.

وأوضح المدير العام للعمل الأهلي والآداب سامي أبو وطفة أن المسابقة تهدف إلى تحقيق التنمية الثقافية الوطنية في الجمعيات والمراكز الثقافية، والارتقاء بمستوى الأنشطة والفعاليات والبرامج الثقافية التي تقدمها، ورفع مستوى التنافس والإبداع فيما بينها، بما يسهم في إثراء الثقافة الفلسطينية وتعزيز الهوية الوطنية.

وأكد حرص الهيئة على استمرارية المسابقة سنويًا للنهوض بالعمل الثقافي في قطاع غزة، وتشجيع الجمعيات والمراكز الثقافية لتقديم أفضل الخدمات الثقافية التي لديها لشرائح المجتمع كافة.  الفترة من 01/11/2022 حتى 31/10/2023.

وأشار أبو وطفة إلى أن المشاركة في المسابقة والتنافس على جوائزها متاح أمام جميع الجمعيات والمراكز الثقافية العاملة في قطاع غزة، من خلال تقديم تقارير مفصلة حول أنشطتها وبرامجها الثقافية موثقة بالصور، إضافة إلى تقاريرها الإدارية والمالية عن الفترة من 1/11/2022 وحتى 31/10/2023، مبينًا إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات المشاركة بتاريخ 9/11/2023.

يذكر أن مركز العلم والثقافة فاز بالمركز الأول من النسخة السابقة من المسابقة، وحصل على المركز الثاني رابطة الفنانين الفلسطينيين، وجمعية مركز غزة للثقافة والفنون على المركز الثالث، وجمعية بسمة للثقافة والفنون على المركز الثالث مكرر، وفي المركز الخامس جمعية إبداعات شابة.

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