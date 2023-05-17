شؤون فلسطينية

جامعة النجاح الوطنيّة تُنهي انتخابات مجلس اتحاد طلبتها للعام الأكاديمي 2022/2023

جامعة النجاح الوطنيّة تُنهي انتخابات مجلس اتحاد طلبتها للعام الأكاديمي 2022/2023
جامعة النجاح الوطنيّة تُنهي انتخابات مجلس اتحاد طلبتها
رام الله - دنيا الوطن
في جوّ ديمقراطي شهدته جامعة النجاح الوطنية، جرت اليوم الثلاثاء الموافق 16/5/2023 انتخابات مجلس اتحاد الطلبة للعام الأكاديمي 2022/2023 بمشاركة وصلت نسبتها إلى 69.83%، حيث شارك (15,480) طالباً من أصل (22,169) طالباً يحق لهم الاقتراع.

وقد أسفرت العملية الانتخابية عن حصول الكتلة الإسلامية "كتلة فلسطين المسلمة" على 40 مقعداً من مقاعد المؤتمر العام لمجلس طلبة الجامعة والبالغ عددها 81 مقعداً، كما حصلت كتلة حركة الشبيبة الطلابية "كتلة الشهداء" على 38 مقعداً، وحصلت كتلة جبهة العمل الطلابي "قائمة الشهيد أبو علي مصطفى" على 3 مقاعد، فيما لم تحصل كتلة تحالف القطب الديمقراطي على أية مقاعد.

وقد بلغ عدد صناديق الاقتراع 68 صندوقاً موزعة على مواقع الجامعة الأربعة – الحرم الجامعي القديم، والحرم الجامعي الجديد، وكلية هشام حجاوي التكنولوجية، وكلية الزراعة والطب البيطري في طولكرم، وشارك في المراقبة والإشراف على الانتخابات أكثر من 500 موظف أكاديمي وإداري من الجامعة، وتغطية إعلاميّة واسعة من مختلف وسائل الإعلام.

وكانت لجنة الإشراف على الانتخابات قد افتتحت صناديق الاقتراع اليوم الثلاثاء 16/5/2023 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وأغلقت في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر هذا اليوم.

وقام الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة، ونوابه ومساعدوه وأعضاء من لجنة الإشراف على انتخابات مجلس اتحاد الطلبة بجولة تفقدية في عدد من قاعات الاقتراع، واطلعوا على سير العملية الانتخابية.

وتوجّه بالشكر إلى لجنة الإشراف على انتخابات مجلس اتحاد الطلبة والعاملين من مختلف الدوائر في الجامعة وطلبتها على الالتزام الذي أبدوه جميعهم في إنجاح العمليّة الديموقراطيّة، وقال: "إن الانتخابات جرت في جو ديمقراطي يعكس مدى المسؤولية التي يتمتع بها طلبة الجامعة ومدى حرصهم على جامعتهم وإنجازاتها الكبيرة".

وأكّد أنّ نجاح هذا العرس الديمقراطي ليس غريباً عن الجامعة التي تقود الآن تجمّع اتحاد الجامعات المتوسطيّة (UNIMED) الذي يضمّ 153 جامعة أوروبيّة وعربيّة من أكثر من 25 دولة من دول حوض البحر المتوسط، والأولى فلسطينياً في جميع التصنيفات العالميّة.

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