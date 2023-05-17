الهيئة العامة لجمعية البنوك تعقد اجتماعها السنوي العادي

رام الله - دنيا الوطنعقدت الهيئة العامة لجمعية البنوك اجتماعها السنوي العادي بتاريخ 16/5/2023 في مقر الجمعية بالماصيون.وذلك بحضور رئيس المجلس ماهر المصري والأعضاء من البنوك ومدير عام الجمعية السيد بشار ياسين وممثلين عن سلطة النقد الفلسطينية، وزارة الاقتصاد الوطني، ومدقق الحسابات الخارجي، والمستشار القانوني للجمعية.وافتتح الجلسة رئيس مجلس الإدارة بعد اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة، وقد تمت المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ونشاطاتها والبيانات المالية لعام 2022، والحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات القانوني لعام 2022،كما أقرت خطة العمل والموازنة التقديرية للعام 2023، وتم الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي.