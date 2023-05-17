دولي

نيجيريا: مقتل أربعة في هجوم على قافلة أمريكية

نيجيريا: مقتل أربعة في هجوم على قافلة أمريكية
الشرطة النيجيرية
رام الله - دنيا الوطن
قتل أربعة أشخاص بينهم موظفان من القنصلية الأمريكية وعنصر شرطة، يوم الثلاثاء، بعدما تعرضت قافلة أمريكية في نيجيريا لهجوم.

ونقلت شبكة (سي إن إن) عن الشرطة النيجيرية قولها إن الهجوم وقع في ولاية أنمبرة جنوب شرق البلاد.

وصرحت قيادة شرطة أنمبرة للشبكة الأمريكية أن المهاجمين "قتلوا عنصرين من الشرطة وموظفين اثنين من القنصلية الأمريكية وأشعلوا النار في جثثهم وسياراتهم".

وقال البيت الأبيض إن الأشخاص الذين قتلوا في الهجوم ليسوا مواطنين أمريكيين، بحسب ما نقلت وكالة (الأناضول).

وأكد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني الأمريكي أنه "لم يصب أي مواطن أمريكي بأذى"، لافتا "لعدم وجود أي أمريكي في القافلة"، عند الهجوم.

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