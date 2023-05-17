نيجيريا: مقتل أربعة في هجوم على قافلة أمريكية

قتل أربعة أشخاص بينهم موظفان من القنصلية الأمريكية وعنصر شرطة، يوم الثلاثاء، بعدما تعرضت قافلة أمريكية في نيجيريا لهجوم.

رام الله - دنيا الوطنونقلت شبكة (سي إن إن) عن الشرطة النيجيرية قولها إن الهجوم وقع في ولاية أنمبرة جنوب شرق البلاد.وصرحت قيادة شرطة أنمبرة للشبكة الأمريكية أن المهاجمين "قتلوا عنصرين من الشرطة وموظفين اثنين من القنصلية الأمريكية وأشعلوا النار في جثثهم وسياراتهم".وقال البيت الأبيض إن الأشخاص الذين قتلوا في الهجوم ليسوا مواطنين أمريكيين، بحسب ما نقلت وكالة (الأناضول).وأكد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني الأمريكي أنه "لم يصب أي مواطن أمريكي بأذى"، لافتا "لعدم وجود أي أمريكي في القافلة"، عند الهجوم.