شؤون فلسطينية

في اليوم العالمي للاتصالات: أكثر من 50 ألف مشترك في خدمة الألياف الضوئية

في اليوم العالمي للاتصالات: أكثر من 50 ألف مشترك في خدمة الألياف الضوئية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أكثر من خمسين ألف مواطن، يشتركون في خدمة الألياف الضوئية في فلسطين.

وأوضح "الإحصاء" و"الاتصالات" في بيان مشترك صدر، اليوم الأربعاء، لمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، الذي يصادف السابع عشر من أيار، أن إجمالي عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة ADSL في فلسطين قد ارتفع إلى حوالي 358 ألف مشترك نهاية عام 2022، مقارنة بحوالي 119 ألف مشترك في نهاية عام 2010، بزيادة بلغت نسبتها 201%، وتضاعف متوسط سرعة الإنترنت Mbps نهاية العام الماضي، مقارنة بـMbps 13 في نهاية عام 2021.

وحسب البيان، كان هناك انخفاض ملحوظ في عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة (لا يشمل مشتركي الألياف الضوئية) عند مقارنته بعام 2021، وكان عام 2022 هو العام الفعلي لانتشار شبكة الألياف الضوئية في فلسطين، وبلغ عدد المشتركين في خدمة الألياف الضوئية نهاية عام 2022 ما يقارب51,759  مشتركا وهو ما يفسر الانخفاض الذي حصل في عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة نتيجة انتقال المشتركين من خدمة الـADSL إلى خدمة الـFTTH.

غالبية الأسر في فلسطين لديها نفاذ لخدمة الإنترنت في المنزل

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة لعام 2022، أن 92% من الأسر في فلسطين لديها أو لدى أحد أفرادها إمكانية النفاذ إلى خدمة الإنترنت في المنزل، بواقع 93% في الضفة الغربية، و92% في قطاع غزة.

كما بلغت نسبة الأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين استخدموا الإنترنت من أي مكان 89% في فلسطين، بواقع 92% في الضفة الغربية و83% في قطاع غزة. وبلغت النسبة 89% بين الذكور و88% بين الإناث. 

انتشار واسع لامتلاك الهواتف الذكية

بلغت نسبة الأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين يمتلكون هاتفا ذكيا في فلسطين 73%، خلال عام 2022، بواقع 83% في الضفة، و58% في قطاع غزة، وعلى صعيد الجنس، فقد بلغت هذه النسبة بين الذكور 74% وبين الإناث 72%.

كما بلغت نسبة الأفراد )10 سنوات فأكثر) الذين يمتلكون هاتفا نقالا في فلسطين 79%، بواقع 86% في الضفة و69% في قطاع غزة.

حوالي 4 ملايين اشتراك في الاتصالات الخلوية المتنقلة في فلسطين

أشارت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2022، إلى ارتفاع عدد الاشتراكات في الاتصالات الخلوية المتنقلة في فلسطين مع نهاية عام 2022 لتصل إلى حوالي 4.4 مليون مشترك، مقارنة بـ2.6 مليون مشترك في نهاية عام 2010، أي بزيادة نسبتها 69%.

كما أشارت البيانات إلى وجود توسع في البنى التحتية لشبكة الاتصالات الثابتة، تزامناً مع زيادة استخدام الأسر والمؤسسات لهذه الشبكة والخدمات المرتبطة بها، وخاصة خدمة الإنترنت، وبلغ عدد خطوط الهاتف الثابت (منزلي، تجاري، حكومي) في فلسطين 457,706   خط في نهاية عام 2022، مقارنة بـ360,402 خط في نهاية عام 2010، أي بزيادة نسبتها 27%.

انخفاض عدد خطوط الهواتف الثابتة عام 2022

ويلاحظ انخفاض في عدد خطوط الهاتف الثابت في عام 2022، مقارنة بعام 2021، وهو ما يفسره انطلاق خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية، التي لا تشترط وجود خط هاتف ثابت على عكس خدمة الإنترنت عبر الشبكة النحاسية.

وأشارت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2022، إلى وجود 9 شركات تعمل مزودة للإنترنت بواقع 7 شركات مرخصة لخدمات النطاق العريض، وشركة مرخصة لإنشاء شبكات الألياف الضوئية وتشغيلها، وشركة مزودة لخدمات عبر نموذج الـBSA ، فيما تم منح 103 شبكات لاسلكية Wi-Fi  ترخيصا للعمل في العام نفسه، كما تم منح ترخيص لـ67 شركة لاستيراد أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، إضافة إلى 15 شركة لتقديم خدمات القيمة المضافة، وقامت الوزارة في العام المذكور بتسجيل 706,617  جهازا نقالا جديدا تم إدخاله إلى دولة فلسطين.

حوالي ثلثي المؤسسات الاقتصادية استخدمت الإنترنت لأغراض العمل

أشارت نتائج مسح قطاع الأعمال حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2021؛ أن 41% من المؤسسات الاقتصادية استخدمت الحاسوب (مكتبي، محمول) لأداء الأعمال اليومية في فلسطين، بواقع 45% في الضفة، و35% في قطاع غزة.

61% من إجمالي المؤسسات الاقتصادية استخدمت الإنترنت أو كان لديها نفاذ إلى الإنترنت لأغراض العمل، بواقع 68% في الضفة و48% في قطاع غزة.

في حين أن 79% من المؤسسات الاقتصادية قد استخدمت أيا من وسائل التواصل الاجتماعي أو المهني (ممن لديها حساب أو ملف شخصي أو رخصة حساب حسب متطلبات الوسيلة المستخدمة) في فلسطين في عام 2021، بواقع 77% في الضفة و84% في قطاع غزة. 

أكثر من نصف مؤسسات فلسطين تلقت طلبات مبيعات عبر الإنترنت

بلغت نسبة المؤسسات الاقتصادية التي تلقت طلبات من السلع أو الخدمات (مبيعات) من خلال الإنترنت 53% في فلسطين، بواقع 56% في الضفة الغربية و44% في قطاع غزة، فيما بلغت نسبة المؤسسات الاقتصادية التي تلقت طلبيات من السلع أو خدمات (مبيعات) من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المهني 50% في فلسطين، بواقع 53% في الضفة الغربية و41% في قطاع غزة خلال عام 2021.

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