إعلام الاحتلال: البحرين توقف برنامجًا يقدم إسرائيل بصورة إيجابية

رام الله - دنيا الوطنذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الأربعاء، أن البحرين اتخذت قرارًا بوقف برنامج تربوي تعليمي يصور إسرائيل بشكل إيجابي.ووفق ما نقلت (مكان)، فإن ولي عهد البحرين ورئيس الوزراء، سلمان بن حمد، أمر الأسبوع الماضي بوقف التعديلات التي تجريها وزارة التربية والتعليم في بلاده على المناهج الدراسية في الأشهر الأخيرة والتي تضمنت حذف آيات قرآنية وتراث ديني يصور اليهود والمسيحيين بشكل إيجابي، كما أوقف كذلك الإضافات في المحتوى المتعلق بالتطبيع مع إسرائيل.وقالت: "جاء إلغاء التغييرات من قبل رئيس وزراء البحرين بعد احتجاج واسع النطاق من قبل رجال الدين في البلاد الذين زعموا أن هذا يعد ازدراء للدين وللتقاليد والهوية الإسلامية والعربية للبلاد".وأضاف (مكان)، أنه في أعقاب هذه الاحتجاجات، أمر رئيس وزراء البحرين، سلمان بن حمد، وزير التربية والتعليم بوقف فوري لهذه التغييرات "التي لا تتماشى مع القيم الوطنية للبحرين التي يتم التعبير عنها في حماية الدين وعدم الإضرار به والتمسك بالإسلام".وتابعت: "في البحرين، وخلافا لما هو عليه في الإمارات العربية المتحدة، يمكن سماع الكثير من الأصوات التي تجهر بمعارضة التطبيع مع إسرائيل، وخاصة من العناصر الشيعية المعارضة للنظام الملكي السني في البلاد، على الرغم من توقيع اتفاقيات إبراهيم قبل نحو سنتين ونصف".وأكملت (مكان): "تلقي هذه التطورات الضوء على مدى شجاعة القيادة البحرينية في اتخاذ قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، على الرغم من الأصوات التي كانت، وما زالت تسمع ضدها".