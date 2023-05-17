إيطاليا: إجلاء 900 شخص جراء أمطار غزيرة وفيضانات

رام الله - دنيا الوطنأجلت السلطات الإيطالية نحو 900 شخص، الليلة الماضية، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في منطقتي إميليا رومانيا وماركي على ساحل البحر الأدرياتيكي، وفق إدارة خدمات الإطفاء الإيطالية.وقالت خدمات الإطفاء في بيان نشرته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، اليوم الأربعاء، إن الفيضانات تسببت في سقوط أشجار، ووقوع انهيارات أرضية، أدت إلى قطع الطرق وخطوط السكك الحديدية بين المدن في المنطقة، وإغلاق المدارس في بعض المدن، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.يذكر أن المنطقة تعرضت لأمطار غزيرة وفيضان مياه أنهار بداية الشهر الحالي، أسفرت عن مقتل عدة أشخاص وإجلاء المئات.