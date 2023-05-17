عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال.وكثّف المستوطنون انتهاكاتهم منذ الصباح الباكر لحرمة المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدَّوا طقوسا تلمودية عند الأبواب وفي الساحات.وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.يذكر أن سلطات الاحتلال قد شددت من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المحتلة، حيث شنت يوم أمس، حملة اعتقالات، وأصدرت العشرات من أوامر الإبعاد عن مدينة القدس، تمهيدا لمسيرة المستوطنين الاستفزازية المقررة يوم غد الخميس.