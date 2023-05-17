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الأمم المتحدة: نصف سكان السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية

الأمم المتحدة: نصف سكان السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن نصف سكان السودان في حاجة إلى مساعدات إنسانية.

وقال في بيان له، إن "ملايين السودانيين لزموا منازلهم ولا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية جراء الاقتتال الدائر في السودان".

وتابع "220 ألفا باتوا لاجئين في مصر وتشاد وجنوب السودان جراء الاقتتال في السودان ".

ولفت إلى أن "خطة الاستجابة الإنسانية للصراع في السودان تتطلب مليارين و560 مليون دولار".

وأكمل "نسعى لتوفير المساعدات لنحو 18 مليون شخص في السودان بقيمة نحو 2.6 مليار دولار".

وحذر من أن "الأزمة في السودان تجاوزت الحدود وأصبحت إقليمية في ظل شح في المياه والغذاء ونقص الحاجات الأساسية".

وشدد على أن "بعض العاملين الأممين في السودان قتلوا وكثير من مكاتبنا جرى نهبها و60% من المنشآت الصحية في السودان لا تعمل".

وأكد على أن منظمة الصحة العالمية وفرت 30 طنا من المساعدات الطبية لمناطق في شرق الخرطوم وتم معالجة أكثر من 2000 شخص

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