خشية إطلاق صواريخ.. الاحتلال ينشر منظومات القبة الحديدية بإسرائيل

وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فإن المنظومة الأمنية للاحتلال تستعد لسيناريوهات منها إطلاق صواريخ من غزة، وتنفيذ عمليات إطلاق نار تستهدف عناصر الأمن.





ووفقًا لصحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإنه تم رفع حالة التأهب في منظومات القبة الحديدية في إسرائيل، خشية إطلاق صواريخ من غزة خلال مسيرة الأعلام غدًا.



رام الله - دنيا الوطنكشفت، قناة إسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن جيش الاحتلال يستعد لسيناريوهين مع قرب مسيرة الأعلام المقررة يوم غد الخميس.كما وذكرت القناة الإسرائيلية، أن الجيش يتخذ إجراءات مكثفة واستنفارًا للقوى الأمنية بشكل كبير، قبيل مسيرة الأعلام في القدس يوم غد.وقالت: تستعد شرطة الاحتلال لمسيرات الأعلام فيما يسمى بـ "يوم القدس" والتى ستمر كما هو مخطط لها من الحى الإسلامي وباب العامود.وأوضحت القناة أنه وفى هذا الإطار ستنشر الشرطة 3200 عنصر إضافي من صباح الخميس لتأمين المسيرة.وأكملت: ستستخدم الشرطة العديد من الوسائل الأخرى لأول مرة، مثل طائرات مسيرة وطائرات مروحيه.