المرور بغزة: وفاة و4 إصابات في 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة بقطاع غزة، الأربعاء، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أن 5 حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية نتج عنها حالة وفاة و4 إصابات، ثلاثة منها بجروح متوسطة وإصابة بجروح طفيفة.وأوضحت إدارة المرور والنجدة أن أضرارًا مادية وتلفيات لحقت بـ 4 مركبات ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.وكانت شرطة المرور قد أعلنت أمس عن وفاة الطفل براء علاء الحطاب (3 سنوات) جراء صدمه من قبل باص "فولوكس" بالقرب من مسجد القعقاع بحي التفاح شرق غزة.