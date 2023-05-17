دولي

الصين: فقدان 39 شخصًا إثر جنوح سفينة صيد في المحيط الهندي

الصين: فقدان 39 شخصًا إثر جنوح سفينة صيد في المحيط الهندي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت بكين، اليوم الأربعاء، أنّ سفينة صيد صينية جنحت في المحيط الهندي، ما أسفر عن فقدان كامل أفراد طاقمها وعددهم 39 شخصاً.

وقالت قناة (سي سي تي في) التلفزيونية الحكومية الصينية، إنّه "حتّى الآن لم يتمّ العثور على أيّ من المفقودين"، مشيرة إلى أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أمر بإطلاق عملية بحث وإنقاذ.

ويضم طاقم السفينة 17 صينياً و17 إندونيسيا، وخمسة فلبينيين.

وأوضحت أنّ السفينة المملوكة لـ"بنغالي جينغلو فيشري كو"، الشركة الصينية المتخصصة بصيد السمك جنحت يوم أمس الثلاثاء قرابة الساعة الثالثة بتوقيت بكين (19.00 ت غ الإثنين).

وقالت، إن أستراليا ودولا أخرى أرسلت فرق إنقاذ إلى موقع غرق السفينة، في حين أرسلت الصين سفينتين للمساعدة في عمليات البحث.

وأطلقت الحكومة الصينية خطة طوارئ تشمل سفارات وقنصليات في أستراليا وسريلانكا وجزر المالديف وإندونيسيا والفيليبين ودول أخرى، حسب المصدر نفسه.

وتمتلك الصين أكبر أسطول في العالم للصيد في المياه العميقة.

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