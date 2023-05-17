جيش الاحتلال يقتحم طوباس واندلاع اشتباكات

اندلعت اشتباكات مسلحة بين شبان وقوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها مدينة طوباس.

رام الله - دنيا الوطنواستهدف الشبان، قوات الاحتلال الخاصة، عقب اقتحامها طوباس، تزامناً مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال، لمساعدة القوات الخاصة على الانسحاب.في سياق آخر، اندلعت مواجهات مع الاحتلال في المغير والبيرة والنبي صالح في مدينة رام الله، وفي قباطية وجلبوع ومخيم جنين، إلى جانب اندلاعها في بورين بنابلس، وأريحا وبيت لحم والخليل.وأطلق النار صوب جنود الاحتلال بالقرب من مستوطنة شاكيد، وقباطية ومخيم جنين، وبورين وحاجز المربعة بنابلس، ومخيم عقبة جبر بأريحا، فيما تصدى المواطنون للمستوطنين في الخضر بمدينة بيت لحم، وحطموا مركباتهم.