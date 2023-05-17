الخارجية الأميركية تحذر من تداعيات مسيرة الأعلام

فيما حذرت فصائل المقاومة بأنه حال تم تجاوز الخطوط الحمر والاعتداء على المقدسات لن تتهاون في الرد وأنها في حالة ترقب وانعقاد.

رام الله - دنيا الوطنعلّق نائب المتحدث باسم المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتل، الأربعاء، حول مسيرة الأعلام التي تنوي إسرائيل تنظيمها يوم غد الخميس والتي من شأنها قد تشعل الأوضاع في النطقة برمتها.وقال فيدانت باتل إنني "أدعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، وضرورة تفادي الأفعال والخطابات التي من شأنها تصعيد الموقف".وردًا على سؤال حول سبب عدم مطالبة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لإسرائيل بمنع مسيرة الأعلام، قال باتل "إننا نؤمن بحق الأفراد في التعبير عن أنفسهم والقيام بذلك بشكل سلمي". وفق (صحيفة القدس)وفي وقت سابق، أكد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن مسيرة الأعلام ستجري في مسارها كما هو معد لها.في حين أوردت (القناة 13 الإسرائيلية) أن وزراء بالحكومة سيشاركون في المسيرة، التي يعدها الفلسطينيون استفزازاً متعمداً وعدوانا على القدس المحتلة.