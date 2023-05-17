رئيس بلدية الاحتلال بالقدس يخشى إطلاق الصواريخ بسبب مسيرة الأعلام

رام الله - دنيا الوطنيخشى رئيس بلدية الاحتلال بالقدس، موشيه ليؤون، اليوم الأربعاء، إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بسبب مسيرة الأعلام المقررة يوم غد الخميس.وقال ليؤون في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية: "آمل حقًا ألا يجرؤوا على إطلاق الصواريخ بسبب مسيرة الأعلام"، مضيفًا: "على الإسرائيليين ألا يخافوا من إطلاق الصواريخ".ونقلت إذاعة (103 FM) عن الصحفي الإسرائيلي أوهاد حمو، قوله حول مسيرة الأعلام: "حماس لا تخشى الدخول في الحرب".وأضاف: "يجب أن نكون متواضعين في فهم مصلحة الطرف الآخر، لن أتفق مع حقيقة أنه لن يحدث شيء".وذكرت قناة إسرائيلية، الليلة الماضية، أن وزراء في حكومة الاحتلال إلى جانب أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي قدموا طلبًا للحصول على الموافق اللازمةلاقتحام المسجد الأقصى يوم غد الخميس.وبحسب (القناة 7) الإسرائيلية، فإنه لا يزال من غير الواضح فيما إذا كانت الموافقة ستمنح لأولئك الوزراء وأعضاء كنيست.ويدور الحديث بالأساس عن وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قال مساء أمس إنه لم يقرر بعد فيما إذا كان سيقوم بهذه الخطوة.فيما حذرت فصائل المقاومة بأنه حال تم تجاوز الخطوط الحمر والاعتداء على المقدسات لن تتهاون في الرد وأنها في حالة ترقب وانعقاد.في السياق، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، أن الجماهير الفلسطينية ستخرج يوم الخميس وسترفع العلم الفلسطيني، مشيراً إلى أن هناك برنامجاً وطنياً لمواجهة مسيرة الأعلام المقررة يوم الخميس.وأضاف شهاب في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": أن "هذه المسيرة هي محاولة إسرائيلية لإثبات وجود الاحتلال، وهي محاولة ستفشل، ولن يتحقق للاحتلال ومستوطنيه الهدف منها".وحذر من أنه في حال كانت هذه المسيرة غطاءً للاعتداء على المقدسيين أو اقتحام المسجد الأقصى، وفي حال حدث أي تجاوز يمس بأهلنا وشعبنا في أحياء القدس وضواحيها، "فإن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد".